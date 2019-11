Peizer Limoncellomakers op weg naar prijsuitreiking: 'We improviseren wel wat'

sprak met Oosten toen zij en haar compagnon van Drunken Monkey nog maar net waren geland. “We hebben de hele achterban meegenomen. We gaan nu naar de Guildhall in het centrum om de award op te halen.”De Peizer limoncello van Oosten en Meijer won de International Wine & Spirit Competition. Ze wonnen niet alleen de prijs in de categorie citroenlikeur, maar ook de algehele likeurprijs. “Uit het mooie Drenthe. Leuk hé!”Oosten legt uit wat hun product in de ogen van de jury zo bijzonder maakt. “Wij gebruiken zo min mogelijk suiker. We denken dat je zo de beste Limoncello maakt. Het is een heel puur product, dus het heeft geen toegevoegde stoffen”, legt de limoncellomaakster uit. “Dus puur de citroenschilolie, alcohol en suikerwater. En dan de juiste hoeveelheid ervan en alles met de hand schillen.”Ze legt uit waarom dat zo belangrijk is. “Elke citroen is anders en je wil eigenlijk geen wit mee schillen, want het witte geeft heel veel bitter af en dat bittere moet je dan weer compenseren met suiker. Dat hoeven wij niet.”De limoncelloproductie deden ze er altijd bij. “Het is erg druk. Gelukkig heb ik een heel lieve werkgever. Ik werk ook nog in een brouwerij. Daar zeggen ze: ‘Meisje, we vinden het hartstikke tof voor jullie’. Dus petje of voor hen", zegt Oosten. "Ik ben wel minder gaan werken en Titus heeft zijn baan als kok opgezegd. Dus volledig voor de limoncello!"“We gaan straks lekker inchecken in ons appartementje en dan gaan de smoking en galajurk aan”, kijkt Oosten vooruit. Voor de prijsuitreiking is er eerst een proeverij. “Bij de awardshow moeten we het podium op, denk ik.”Of ze een toespraak heeft voorbereid? “Volgens mij hoeven we geen speech te houden, maar dat weten we niet zeker”, antwoordt Oosten lachend. “We improviseren wel wat. Dat komt vast wel goed!”