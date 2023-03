Stakers Forbo-Novilon voorlopig weer aan het werk

De stakende medewerkers van Forbo-Novilon in Coevorden hebben vandaag weer hun werk opgepakt. Het vloerenbedrijf heeft een verbeterde cao op tafel gelegd. Vakbond FNV wil nu van de leden weten of ze akkoord gaan.

Mochten de leden tegen de verbeterde cao stemmen, dan begint de staking zondag opnieuw. Volgens FNV is de directie iets in de richting van de stakers gekomen door een eenmalige uitkering van 250 euro te doen.

Bij Forbo-Novilon werken zo'n 330 werknemers en FNV wil voor allemaal een loonsverhoging van 10 procent, met automatische prijscompensatie. De directie biedt 8 procent, plus eenmalige uitkering van 250 euro. Ook wil FNV dat zwangerschapsverlof wordt aangevuld tot 100 procent, waar dat wettelijk 70 procent is, en wil de vakbond dat de reiskosten naar 21 cent per kilometer gaat. Als laatste willen ze dat het minimumloon naar 14 euro per uur gaat.