Twee jaar cel dreigt voor jonge veelpleger uit Emmen

De man is al veel vaker veroordeeld. Met zijn strafblad van zeventien pagina’s staat hij bij politie en justitie bekend als veelpleger, bleek vandaag bij de rechtbank in Assen.De Emmenaar bekende sommige diefstallen. Hij is verslaafd aan speed en ghb en stal om aan geld te komen voor drugs. De man stal op 26 augustus twee sleutelkastjes met sleutels bij een flat aan de Middenhaag in de wijk Emmermeer. Met één ervan brak hij in in een berging van een van de bewoners. Hij stal twee fietsen.Nadat een flatbewoner de politie belde, omdat ze twee mannen zag wegfietsen en het niet vertrouwde, vonden politieagenten de 26-jarige man in de buurt in de bosjes. Vlak bij hem lag een fiets die een maand eerder uit een flat aan de Westerstraat was gestolen en een tas met drugs en inbrekersgereedschap.De officier van justitie kon niet bewijzen dat hij ook die fiets had gestolen, maar heling vond ze wel bewezen. De man verklaarde in de rechtbank in Assen dat hij de fiets op straat had gekocht. Hij stal volgens de aanklaagster wél een sleutelkastje bij zorgorganisatie Cosis, pizzabroodjes bij een supermarkt en een USB-kabel bij een tankstation in zijn woonplaats.De Emmenaar zei in de rechtbank dat hij geen behoefte heeft aan behandeling, maar vooral aan een eigen plek om te wonen na zijn gevangenisstraf. “Die zit ik gewoon uit.