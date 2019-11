Veroordeelde overvaller uit Emmen knipt enkelband door om huilende moeder

De man knipte, vlak voordat hij voorwaardelijk vrij zou komen, zijn enkelband door en was drie weken spoorloos. Dat deed hij nadat hij was betrapt op het rijden zonder rijbewijs in Emmen.De Emmenaar was sinds augustus vrij met een enkelband om, zodat hij kon resocialiseren. Hij had een tijdelijke kamer in Schoonoord en werkte bij FC Emmen via een project van Naoberschap United, de maatschappelijk tak van de eredivisieclub.Als alles goed zou gaan, zou hij op 20 december zijn enkelband af kunnen doen en echt vrij zijn. Dan zou hij twee derde deel van de straf van 11,5 jaar cel, die hij kreeg voor overvallen op supermarkten in onder meer Dwingeloo, Schoonebeek en op een casino in Ter Apel, hebben uitgezeten. Bij celstraffen vanaf drie jaar komen veroordeelden na twee derde deel vrij, tenzij ze zich ernstig misdragen.Toen hij vorige maand in Emmen door de politie achter het stuur van een auto werd betrapt, terwijl hij geen rijbewijs heeft, kreeg hij te horen dat hij zich op 23 oktober weer moest melden bij gevangenis Esserheem in Veenhuizen, waar hij tot 19 augustus had gezeten. Hij zou daar met zijn begeleider een gesprek hebben en moest ook kleding meenemen, kreeg hij te horen.“Toen wist ik al hoe laat het was. Ik was van plan te gaan, had mijn tas gepakt en ben naar mijn moeder gegaan. Die moest zo huilen. Dat ging me aan het hart. Ze had me al zolang moeten missen, doordat ik vanaf mijn 17de bijna alleen maar in de gevangenis had gezeten. Ook mijn vriendin en zusje waren heel verdrietig”, vertelde de man in de rechtszaal. “De druk op mij was zó groot. Toen heb ik de enkelband doorgeknipt.”Vluchten deed hij niet. “Ik ben in de weken daarna gewoon bij mijn moeder en mijn vriendin gebleven, maar ik was wel mijn werk kwijt en kon ook niet naar de sportschool, wat ik graag doe. Als ik niet was opgepakt, had ik me zelf gemeld”, aldus de Emmenaar.Op 12 november werd hij opgepakt toen hij met zijn vriendin op straat in de wijk Emmerhout in Emmen liep. Sindsdien zit hij weer vast. Het OM wil nu dat hij pas in december volgend jaar vrijkomt, in plaats van dit jaar. Dat wil justitie niet. Dat is niet alleen vanwege het rijden zonder rijbewijs en het doorknippen van de enkelband, maar ook omdat hij zich in de gevangenis wel eens heeft misdragen. Hij was bijvoorbeeld een paar keer betrokken bij een vechtpartij.Maar de begeleiders van gevangenis Esserheem en zijn reclasseringsbegeleider waren in de rechtszaal vooral positief over de Emmenaar. Zijn advocaat vroeg de rechtbank daarom zijn vrijlating niet met een jaar, maar met drie maanden uit te stellen, zodat de man eerder weer verder kan met zijn terugkeer in de samenleving.De uitspraak is op 12 december.