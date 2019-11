Grijze kliko aan de weg zetten dreigt duurder te worden in Borger-Odoorn

In de raadscommissie werd vanavond gesproken over het afvalbeleid. Dat er voor de inwoners een kostenstijging aan zit te komen, valt bij een aantal partijen slecht, juist omdat Borger-Odoorn het heel goed doet op het gebied van afvalscheiding en het aantal kilo’s restafval per inwoner. Door de prijsstijging wordt dat goede gedrag niet beloond, zo stellen CDA en D66.Toch is ingrijpen wel nodig, oordeelt de meerderheid. Want over het lopende jaar verwacht Borger-Odoorn een tekort van 179.000 euro op afvalverwerking. Dat komt onder andere door een hogere belasting op het verbranden van restafval en het feit dat er meer groenafval is aangeboden op het afvalbrengpunt, wat tegenwoordig gratis is.Door het invoeren van een extra heffing per lediging van de restcontainer verwacht de gemeente dat inwoners vaker een keertje overslaan. Dat scheelt in de kosten die de inzamelaar in rekening brengt. Toch is de verwachting dat in 2020 per adres tot 35 euro extra betaald moet worden. Daarmee blijft Borger-Odoorn relatief goedkoop, zo stelt het college. De raad neemt op 12 december een besluit.