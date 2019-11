Nieuwe coalitie in wording redt alvast Asser begroting

Maar wethouder Mirjam Pauwels heeft er wel 'een beetje een dubbel gevoel' aan overgehouden. "Er zitten geen ambities in, het is een beleidsarme begroting. We kunnen gelukkig wel door met lopende zaken, maar voorlopig even geen nieuwe investeringen."De stemming in de raad maakte vanavond duidelijk dat de nieuwe aankomende coalitiepartijen van D66 en SP de beleidsarme gemeentebegroting van het minderheidscollege van ChristenUnie, VVD en GroenLinks erdoor trokken, terwijl de voltallige oppositie tegen stemde. Want het werd 18 tegen 15.Pauwels betreurt die stemverhouding trouwens wel. "Ik had gehoopt dat we met het schrappen van wat politiek gevoelige zaken bredere instemming zouden krijgen van de raad, maar helaas."Assen zit bestuurlijk in een lastig parket. De stad wordt al een tijdje bestuurd door een minderheidscollege, nadat Stadspartij PLOP twee maand geleden opstapte. Vlak voor de begrotingspresentatie bleek dat een penibel moment. Want daardoor dreigde goedkeuring van de begroting mis te lopen begin november in de raad Besloten werd de behandeling uit te stellen. Het college heeft vervolgens het financiële huishoudboekje gestript, en een reeks gevoelige investeringen en tariefsverhogingen geschrapt. Zo ontstond er meer lucht, en kon het tekort van 11 miljoen euro teruggebracht worden.Het resterende tekort in de 'noodbegroting' is afgedekt met 8,5 miljoen euro uit de algemene reserve. Maar de Assenaren moeten niet te vroeg juichen. De voorgestelde tariefsverhogingen voor onder meer de onroerendezaakbelasting (10 procent erbij) en de toeristenbelasting (250.000 euro meer) zijn nu dan wel verdwenen. Maar vraag is voor hoelang. Op 19 december moet de Asser raad nog de nieuwe gemeentelijke tarieven voor 2020 definitief vaststellen. En dan zit, als het goed is, het nieuwe college er.Kans is groot dat de nieuwe coalitiepartijen, vanwege de miljoenentekorten in Assen, alsnog naar de lokale tarieven kijken. "Ik sluit dat zeker niet uit. Of we moeten als coalitie geen ambitie hebben en verder niks willen investeren de komende jaren", zegt Pauwels. "Maar we werken nog aan het coalitieakkoord. Met de beleidsarme begroting zijn we teruggegaan naar de basis. Alles is weer onderhandelbaar, en alle afwegingen moeten opnieuw gemaakt worden. Dus ook hoe we de willen bezuinigen en investeren. Op 19 december zal dat hopelijk duidelijk zijn", besluit Pauwels.Wat overeind is gebleven in de beleidsarme gemeentebegroting vanavond is de miljoenenkostende fietssnelweg . Assen wil er komend jaar 2 miljoen euro in investeren, terwijl het complete traject van de doorfietsroute in Assen zo'n 8 miljoen euro kost. De oppositie wilde die paar miljoen ook schrappen, en eerst maar eens zien of het allemaal wel moet, die snelle fietsroute, gezien alle tekorten in Assen. Maar een wijzingsvoorstel daarvoor werd weggestemd, ook met 15 voor en 18 tegen.Volgens Pauwels zou het schrappen van de 2 miljoen euro Assen duur komen te staan. Want dan zou de provincie haar subsidie intrekken, en de provinciehoofdstad zou 1,5 miljoen euro in rook zien opgaan.