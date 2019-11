Leon Moorman: Ik kan de namen van mijn tegenstanders nauwelijks uitspreken

Baskisch, Catalaans, drie Italiaanse dialecten, een vorm van het Noors, een taal uit Wales en het Drents. Dat zijn de ingrediënten van het songfestival in het Italiaanse Udine. Moorman kent zijn tegenstanders niet. "Ik heb alleen de namen gezien en die zijn al bijna niet uit te spreken."Moorman zingt het nummer Knooin, waarmee hij in juni het Drèents Liedtiesfestival won . Het Suns Europe Festival is een bekroning voor een fantastisch jaar voor de dialectzanger. "Begin dit jaar bracht ik het nummer Naor huus uit. Dat werd ineens opgepakt en vrij veel gedraaid. Daarop heb ik besloten om in het Drents verder te gaan. Vervolgens is er heel veel gebeurd. En nu sta ik hier.""Het mooie aan dit festival in Udine is dat iedereen voor zijn eigen roots uitkomt. In tegenstelling tot het echte Songfestival, vertegenwoordigen wij hier onze eigen taal. Ik vind het een fantastisch avontuur. Als je als muzikant de grens over mag, en dan ook nog in het Drents zingt, dat voelt echt bijzonder."Vanochtend moet Moorman nog enkele interviews geven. Vanmiddag volgt de soundcheck, waarna hij morgenmiddag de generale repetitie heeft voor 500 studenten. Uiteindelijk moet het morgenavond tijdens de grote finale gebeuren."We hebben de laatste tijd goed geoefend, ik heb met de band live gespeeld", zegt Moorman. "Het voelt fijn om met hen op het podium te staan. We gaan plezier maken."