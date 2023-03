'Wildlands Resort is haalbaar, maar heeft nu geen prioriteit'

Eén of meerdere nachten doorbrengen in Wildlands voor de ultieme dierentuinbeleving? Het is in de toekomst mogelijk om een Wildlands Resort te realiseren, dat zocht een adviesbureau in opdracht van de gemeente Emmen uit. Al moet het dierenpark daarvoor wel een groei doormaken. Omdat dat de komende tijd er niet in zit, kunnen de resortplannen voorlopig in de ijskast.

Een bezoek aan het Emmer dierenpark nóg specialer maken met een overnachting is geen plan dat ineens uit de lucht komt vallen. In het businessplan van Wildlands kwam het elf jaar geleden al ter sprake. Dat plan werd in 2019 afgestoft, toen een reddingsoperatie voor het noodlijdende dierenpark nodig was en er gekeken werd naar meer manieren om inkomsten te werven. Daarbij werd niet alleen gekeken naar logiesaccommodaties voor Wildlands, maar ook voor het centrum van Emmen.

Short-break bestemming

Op verzoek van de gemeente is adviesbureau ZKA Strategy daarna begonnen om in kaart te brengen of Wildlands Resort een kans van slagen heeft en daar is een positief signaal voor afgegeven. "Bovendien is ZKA van oordeel dat Wildlands Resort zal bijdragen aan de ontwikkeling van Emmen tot short-break bestemming en ook zal bijdragen aan de economische ontwikkeling van de binnenstad van Emmen", valt te lezen in het adviesrapport.

Volgens het adviesbureau zijn potentiële investeerders en ontwikkelaars bereid om bij te dragen aan de totstandkoming van zo'n resort, mits Wildlands de beoogde groei doorzet. Toch lijkt de kans klein dat overnachten op het dierenpark binnen enkele jaren een feit is, omdat het realiseren van verblijfslocaties geen prioriteit heeft voor het dierenpark. Daarnaast maken een aantal andere hobbels het op korte termijn lastig om Wildland Resort te realiseren.

Andere verblijflocaties

"Denk bijvoorbeeld aan het grondeigendom, het waterbeschermingsgebied, de omgeving en de verbinding met het centrum", schetst de gemeente Emmen, die de exploitatie van zo'n resort bovendien zelf niet op zich kan nemen.

Omdat elders in Emmen al extra verblijfslocaties zijn gerealiseerd in de vorm van het Fletcher Hotel ByZoo, Van der Valk Hotel en Center Parcs Parc Sandur, zoekt Wildlands liever de samenwerking dan een concurrentiepostie. Daarnaast maakt het dierenpark na een onzekere coronaperiode graag een pas op de plaats, aldus de gemeente.