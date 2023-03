Schoonebekers richten actiegroep tegen afvalwaterinjectie op

De NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben inspraakavonden gehouden, maar volgens Ensing was er bij inspraakavonden te weinig ruimte voor vragen. "En we hebben best veel vragen."

Ensing geeft aan dat SAS haast heeft met het op de hoogte brengen van de inwoners van wat er speelt. "We moeten het proces goed doen, maar er is nog onvrede. Er lijkt daar geen ruimte voor te zijn en om dat weg te nemen moeten we een stapje terug nemen in het proces", legt Ensing uit.

Afspraken ondertekenen

Volgens haar heeft EZK aangegeven dat het injecteren van afvalwater pas door kan gaan als er draagvlak is. "Maar of er draagvlak is, weten we nog niet", zegt Ensing. "We hebben van twee kanten nog helemaal geen informatie en we weten niet hoe de NAM gaat werken."

De afspraken liggen volgens Ensing al klaar voor de ondertekening, maar daar staan nog dingen in die bestuurlijk moeten worden vastgelegd. "Daar kunnen de inwoners geen inspraak op doen."