Avebe: hoogste prijs ooit voor ton zetmeelaardappelen, teelt steeds meer onder druk

"De aardappelteelt staat onder druk. Er is een disbalans ontstaan tussen vraag en aanbod", legt Fousert uit. "We zitten in een plantaardige revolutie. Er is steeds meer vraag van dierlijk naar plantaardig eiwit. Daarnaast groeit ook de wereldbevolking en is er dus een grotere vraag naar voeding. Bijna iedere dag consumeren we producten waar aardappelzetmeel en -eiwitten in zitten."