Celstraf geëist tegen agent uit Meppel na poging ontucht

Tegen een hoofdagent uit Meppel is vanmorgen 15 maanden cel geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Hij zou zijn minderjarige stiefdochter geprobeerd hebben over te halen tot het hebben van seks met hem.

Ook verduisterde hij volgens de officier van justitie, door de politie in beslag genomen, kleding.

Niet veilig thuis

Vanaf 2018 kreeg zijn - toen minderjarige - stiefdochter app-berichten die steeds seksueler van aard waren. Afzender: haar stiefvader. Ook vroeg hij haar om hem naaktfoto's te sturen. "Geef je gewoon eens over als ik bij je op de kamer ben'', schreef hij onder meer. Ook gaf hij haar condooms en stuurde linkjes naar lingerie die ze aan kon schaffen.

De verdachte, destijds hoofdagent in Meppel, weet dat uit die berichten lijkt dat hij iets met haar wilde doen. Maar hij had die intentie niet, zo herinnert hij zich. Het slachtoffer zag dat anders. Ze begreep dat hij met haar naar bed wilde en ze voelde zich niet langer veilig thuis. Ze vertelde het uiteindelijk in 2021 aan een vriendin waarna aangifte volgde.

Controle

Hij ging een stap verder door haar uiteindelijk heimelijk te filmen in de badkamer in het huis in Meppel en later in het huis in Wanneperveen, zo bekende hij uiteindelijk bij de politie. Niemand anders heeft die filmpjes gezien, zei hij. Waar die fascinatie voor zijn destijds minderjarige stiefdochter vandaan kwam, wist hij niet. Dat hij haar tijdens het uitgaan controleerde door te eisen dat ze elk halfuur een app-bericht stuurde, zag hij als beroepsdeformatie. Hij deed destijds 'horecadiensten' als politieman in Meppel.

Ontslag na verduistering

De zedenzaak leidde tot een breuk in de relatie met de moeder van het slachtoffer. Zij trof uiteindelijk tussen zijn spullen vier dure jassen van Hugo Boss. Die kwamen uit een verlaten auto die in december 2018 door agenten werd doorzocht. Deze auto bleek later van een mogelijke drugsverdachte te zijn.

De agent die het proces-verbaal opmaakte, was de 52-jarige verdachte. Hij nam de jassen mee naar huis om ze later bij het Leger des Heils te deponeren, zo was zijn verweer. Hij is op foto's te zien waar hij zeker een van die jassen droeg. De man is uiteindelijk bij de politie ontslagen. Niet alleen verduisterde hij die jassen, ook pleegde hij fraude door een vals proces-verbaal op te stellen, zei de officier.

Volgens de advocaat van de voormalige politieman staat niet vast dat zijn cliënt daadwerkelijk ontucht wilde plegen.