Ree schiet in de stress en wandelt door Emmen

Een ree heeft gisteravond voor commotie gezorgd in de wijk Emmerhout in Emmen. Het dier sprong in de Laan van de Marel tegen ruiten en deuren aan.

De wijk Emmerhout ligt vlak bij de Emmerdennen. Staatsbosbeheer kan niet zeggen of de ree uit het bos komt. Na het bestuderen van het videomateriaal zegt de boswachter dat de ree waarschijnlijk wat aan de wandel is geweest en per ongeluk in de wijk terecht is gekomen. Dat de ree uiteindelijk tegen de ruiten aanspringt is volgens de boswachter het gevolg van stress en blinde paniek.