Demi ging opzoek naar haar Molukse familiegeschiedenis: 'Voel mij meer verbonden met mijn roots'

Het Drents Museum opent over iets meer dan twee weken de tentoonstelling Menyala - De buitengewone geschiedenis van de Molukkers in Drenthe. In aanloop naar die tentoonstelling gingen zeven Drentse jongeren met Molukse roots op zoek naar hun familiegeschiedenis.

Bij het maken van deze tentoonstelling werkte het museum samen met de jongeren. Zij doken onder andere in hun stamboom en gingen in gesprek met familie. Een van die jongeren die dat deed is Demi Terinathe (26). Zij ging opzoek naar haar verhaal.

'Mooie gesprekken'

Om erachter te komen waar haar roots liggen, ging Terinathe vooral in gesprek met familie en andere bekenden. "Ik heb veel mooie gesprekken mogen voeren, die ik zonder deze tentoonstelling niet zo snel gevoerd zou hebben. Daar ben ik er ook achter gekomen dat je echt de tijd moet nemen om met iemand in gesprek te gaan. Dan krijg je mooie verhalen."

Tijdens die momenten met haar familie komt ze erachter dat mensen hun eigen verhaal niet altijd bijzonder vinden. 'Of dat ze dat niet met iedereen willen delen'.

Opa en oma

Een tweetal verhalen zijn Terinathe echt bijgebleven. Eentje is van haar opa en oma. "Dat zijn de ouders van mijn vader. Met veel familie ben ik daarover in gesprek geweest. Toen ben ik erachter gekomen hoe het vroeger was in woonoord Schattenberg, voormalig Kamp Westerbork, waar mijn opa en oma woonden. Dat was interessant."

Ook een verhaal over een aantal mensen die bewust stateloos zijn, bleef bij Terinathe hangen. "Dat wist ik helemaal niet van die mensen. Vooral de beweegredenen daarachter, dat vond ik bijzonder om achter te komen. Omdat mensen niet zo snel uit zichzelf die verhalen zouden delen."