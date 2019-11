Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

RTV Drenthe zet een aantal activiteiten voor je op een rij.Een typisch Nederlands tijdverdrijf in de winter is natuurlijk schaatsen en dat kan vanaf dit weekend in Echten. De baan ligt tot en met 5 januari op Vakantiepark Westerbergen en is elke dag gratis vanaf 9.00 uur toegankelijk. Er worden meerdere activiteiten georganiseerd voor jong en oud, voor scholen uit de omgeving, maar ook voor bedrijven. Op de baan kan met kunst- of ijshockeyschaatsen gereden worden, die ook ter plekke te huur zijn.Fraai verlichte en gedecoreerde kraampjes sieren Orvelte dit weekend tijdens de winterfair. Het monumentale dorpje vormt een fraai decor voor deze voorloper van de kerstmarkt. Alle winkeltjes en horeca zijn geopend tijdens de fair. De muziek wordt verzorgd door de folkgroep Unicorn. De fair is te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur.Evenals Orvelte is ook Gees, met zijn karakteristieke Saksische boerderijen, omgetoverd in een sfeervol verlicht wintersdorp. Er zijn er allerlei proeverijen en demonstraties. De organisatie gebruikt huifkarren om bezoekers te vervoeren naar de diverse activiteiten. Gees in wintersfeer is vrijdag nog te bezoeken tot 21.00 uur. Zaterdag volgt een herkansing, vanaf 15.00 uur.In de hallen van de bloemenveiling in Eelde is morgen de tweede editie van de Noord Drenthe Show. Kippen, konijnen, cavia's en verschillende andere dieren worden in het bijzijn van het publiek gekeurd en beoordeeld. Voor de kinderen is er een 'knuffelhoek' met konijnen. De show duurt van 9.00 tot 15.00 uur.Op de laatste zaterdag in november wordt traditiegetrouw in de Langeloërduinen de herfstcross Norg gelopen. De hoofdafstand telt 9 kilometer, maar er kan ook meegedaan worden aan andere onderdelen. Daarnaast is er de jeugdcross over diverse afstanden. Kleed- en douchegelegenheid is aanwezig. Inschrijven kan nog tot een half uur voor de start van het betreffende onderdeel.Een wonderbaarlijke microscopische ontdekkingsreis. Dat is volgens de organisatie in een notendop de Doemiddag Microscopie in het Duurzaamheidscentrum in Assen. Kinderen kunnen zondag van 13.00 tot 16.00 uur allerlei spelletjes doen en ondertussen leren over over microscopisch kleine diertjes die je met het blote oog niet kunt zien. De activiteiten kunnen samen met een ouder of een andere begeleider worden gedaan.We wensen iedereen een fijn en mooi weekend!