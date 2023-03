Patstelling over proef met vaccinatie tegen vogelgriep

De proef waarbij vaccins tegen vogelgriep in de praktijk worden getest bij meerdere pluimveebedrijven, is onzeker door een patstelling tussen minister Piet Adema van LNV en de LTO-vakgroep Pluimveehouderij. Dat meldt Zembla op basis van gesprekken met beide partijen.

Minister Adema is daarover duidelijk: "We komen niet met een garantieregeling", zegt hij in Zembla. Kees de Jong, voorzitter van de LTO-vakgroep Pluimveehouderij: "Dan vind je geen pluimveehouder die in de proef wil stappen."