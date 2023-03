Voormalig terrein Euromaster in beeld voor nieuwe brandweerkazerne Hoogeveen

Het voormalige terrein van Euromaster langs de Griendtveensweg in Hoogeveen is in beeld voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. De huidige kazerne voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is daarom aan vervanging toe.

In totaal is er onderzoek gedaan naar drie locaties, waarbij de plek langs de Griendtsveenweg als meest gunstige uit de bus komt. Het betreft daarnaast ook een klein gedeelte van de NCH-locatie. De plek zou voldoende ruimte bieden voor een nieuw pand en ook lijken de uitruk- en aanrijdtijden goed.

Daarnaast ligt de locatie gunstig ten opzichte van woon- en werklocaties van huidige vrijwilligers verwacht Hoogeveen. Dat zou er ook voor moeten zorgen dat er makkelijker nieuwe vrijwilligers geworven kunnen worden. De grond is wel vervuild, schoonmaken zou de gemeente 1,5 miljoen euro kosten.

Renovatie geen optie

Al jaren staat de komst van een nieuwe kazerne op het verlanglijstje van de gemeente. Mede door de slechte financiële situatie van Hoogeveen de afgelopen jaren is het (vernieuwde) gebouw er nog niet gekomen.

Eerder werd al gekeken of renoveren van het huidige pand langs de Industrieweg een optie is. Dat blijk niet zo te zijn. Het gebouw is volgens onderzoekers 'af'. Grote delen zouden dan gesloopt en opgeknapt moeten worden om aan alle eisen te voldoen van een toekomstbestendig pand.

Nieuwbouw op de huidige locatie is ook geen optie, omdat het niet binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente valt. De oppervlakte zou niet groot genoeg zijn en toekomstbestendig zijn. Bouw van een nieuwe kazerne op een andere locatie is de enige logische optie stellen onderzoekers.

Vijftien miljoen

Een nieuwe kazerne kost de gemeente rond de tien miljoen euro. Dat bedrag zou nog hoger kunnen worden. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD), die betrokken is bij de plannen, wil dat de kazerne toegankelijk is voor de inwoners van Hoogeveen. Dat zou kunnen betekenen dat er een extra ruimte komt voor de GGD met een regionale testbaan.

Het bedrag voor het uitgebreide plan zou dan uitkomen op vijftien miljoen euro. Ruim vijf miljoen euro moeten de VRD en de GGD dan zelf aftikken. Dat bedrag wordt dus niet in rekening gebracht bij de gemeente mocht dat plan de voorkeur krijgen.

Beslissing volgt nog

Het is nog wel de vraag of de kazerne daadwerkelijk op de plek gebouwd gaat worden, maar voor nu lijkt het dus de meest logische locatie. Het college gaat afwegen of het bedrag voor nieuwbouw meegenomen kan worden in het collegeprogramma van de komende jaren. Mocht dat zo zijn, dan wordt het voorstel voorgelegd aan de raad tijdens het behandelen van dat programma en de begroting.