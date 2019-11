Buurman stapt naar RvS vanwege nieuwbouw Isala Diaconessenhuis

Het moet een mooi, groen en elektrisch ziekenhuis worden, het nieuwe Isala Diaconessenhuis in Meppel vlak naast natuurgebied Het Reestdal. Veel bewoners zijn enthousiast over de nieuwe plannen, maar bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor het nieuwe ziekenhuis hebben ook mensen hun kanttekeningen geplaatst. Door een directe omwonende is daarnaast een zaak aangespannen bij de Raad van State.Volgens de gemeente Meppel is het beroep gericht op het aspect geluid. “De indiener is bezorgd over een toename van geluid in het Reestdal doordat het geluid van de snelwegen op het gebouw reflecteert en hierdoor ontstaat meer geluidsoverlast”, vertelt de woordvoerder van de gemeente. “De gemeente heeft hier nog geen standpunt over ingenomen.”Eerder spraken enkele bewoners van Meppel zich ook al kritisch uit tegenover de gemeente over de komst van het nieuwe ziekenhuis. Ook die bezwaren hadden toen veelal te maken met geluidsoverlast. “Het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat het bestemmingsplan in volume, hoogte en oppervlakte zo extreem wordt opgerekt, ver boven en buiten het bestaande bestemmingsplan”, schrijft de heer Sondaar, bewoner aan de Hoogeveenseweg.“In de voorliggende plannen gaat men uit van gelijk blijvend en krimpend verkeersaanbod. Ervan uitgaande dat er met het oude ziekenhuisterrein niets gebeurt. Dit geloven we niet en we zien nu al dat in de spits het kruispunt maximaal belast wordt.”Ook zou er tegen de vergunning van het ziekenhuis een kort geding zijn aangespannen. Deze is echter door de particulier al weer ingetrokken. De gemeente wil geen uitspraak doen waarom het kort geding is ingetrokken.Volgens het Isala ziekenhuis voldoet het ziekenhuis aan alle eisen en zijn er meerdere gesprekken met de omgeving gevoerd. Volgens de planning zou 1 maart de eerste paal de grond in gaan. Vooralsnog heeft dit geen invloed op de start van de bouwwerkzaamheden van het nieuwe ziekenhuis.