Aftrap Van Gogh Drenthe: ‘Vincent was een ambassadeur voor Drenthe’

Triomfantelijk houden Hermine Krutzen (94) en basisscholier Joy Koster een goudkleurige reuzenstrik boven hun hoofd. Luid applaus volgt vanaf de stadsvloer van Hoogeveen. De twee staan vier tot vijf meter boven iedereen uit verheven op een hoogwerker. Zojuist hebben ze de twee de strik van de gevel van wooncomplex 't Noordeinde in Hoogeveen getrokken.

Op die gevel, die tot voor kort nog lelieblank was, prijkt nu een omvangrijk zelfportret van Vincent van Gogh die enigszins korzelig toekijkt. Hoe zou de getroebleerde kunstenaar hebben gereageerd als hij wist dat het weghalen van die strik de officiële aftrap betekende van een jaar dat volledig in het teken van zijn persoon en zijn werk staat? Want Drenthe staat 140 jaar na zijn bezoek aan de provincie een jaar lang stil bij dat feit.

Toepasselijk genoeg vond de aftrap van het Drentse Van Goghjaar plaats op 30 maart, zijn geboortedag. Naast het gigantische zelfportret van 10 bij 13 meter, stonden ze ook in Veenoord en Zweeloo stil bij het bezoek van Van Gogh. De drie Drentse plaatsen werden namelijk in het najaar van 1883 door hem bezocht. Op 11 september van dat jaar kwam de schilder aan op het station van Hoogeveen, om later door te reizen naar Veenoord. Dus in Hoogeveen vond het eerste aftrapmomentje plaats.

Fan van Van Gogh

Mevrouw Krutzen is er maar wat trots op dat het kunstwerk prijkt op het complex waar zij al ruim twintig jaar woont. "Ik ben echt trots dat het doek hier mag hangen", vertelt ze enthousiast, nadat ze weer met beide benen op de grond staat. Zij werd benaderd door wooncorporatie Domesta om de honneurs samen met Koster waar te nemen. Die eer was haar wel toebedeeld als oudste en langstzittende bewoner van het complex.

Eens te meer omdat Krutzen een enorme fan is van de schilder. "In de hal van ons gebouw hangen werken van Van Gogh. En mijn telefoon staat vol filmpjes over Van Gogh." Ze draagt de kunstenaar dus overal met zich mee. De liefde voor Van Gogh is kennelijk erfelijk. "Mijn kleindochter is junior conservator in het Van Gogh Museum in Amsterdam", vertelt ze er nog bij.

Ons pareltje

De opening van het Van Goghjaar rukt dan op richting Veenoord en Zweeloo. Een delegatie spelers uit het politieke en culturele veld van Drenthe stapt op. Niet op de trekschuit, zoals Vincent dat deed, maar middels een comfortabele touringcar. In Veenoord wacht een bezoekje aan het Van Gogh Huis, de locatie die in de tijd van Vincent beter bekend stond als het logement van de familie Scholte. Hier verbleef en werkte hij twee maanden.

Bij binnenkomst valt vooral de kale leegte op. Dat is geen toeval, legt voorzitter Heily Stoel uit. "Tot het eind van de zomer ondergaat het gebouw een grondige verbouwing. De entreehal wordt opgefrist en de rondleidingen vinden audiovisueel plaats. In de oude gelagkamer van het oude logement wordt aandacht besteed aan een groot aantal zaken die van betekenis waren voor Vincent. Zoals het omliggende landschap, de plaatselijke bevolking en de familie Scholte.