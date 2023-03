Het witte goud komt boven de grond: aspergestekers gezocht

Aan de rand van Tynaarlo steken de eerste asperges voorzichtig hun witte kopjes boven de verwarmde velden. Klaar om geoogst te worden door aspergeboer Hermen Hoorn. Voor het steken van de asperges en de verkoop in zijn winkel in Huis ter Heide is Hoorn op zoek naar medewerkers. Daarom organiseert hij vanavond een banenmarkt.

"Ik wil graag mensen uit de buurt", vertelt Hoorn. "Het is goed voor de buurt, het is gezellig en geeft een soort saamhorigheidsgevoel." Elk jaar lukt het hem om genoeg medewerkers te vinden, maar het houdt niet over. "Mensen ervaren toch een drempeltje. Hoe werkt dat dan dat steken? Kan ik dat wel? Ze zijn toch een beetje afwachtend." Niet nodig, want iedereen kan volgens Hoorn asperges steken. "Ik heb ze hier vanaf een jaar of veertien lopen, maar ook een wat oudere meneer van bijna tachtig. En die steekt er heel wat, kan ik je vertellen."

Verschillende werkzaamheden

Toch is het werk zwaar, je staat meerdere uren buiten in een kromme houding de asperges te steken. Vandaag regent het, "maar meestal is het droog", zegt Hoorn lachend. Omdat hij de mensen wil laten zien wat het bedrijf allemaal doet, organiseert hij een banenmarkt. "Ik zoek meer mensen dan alleen aspergestekers. Na het steken moet de oogst verwerkt worden, ze moeten op maat worden gesneden en geschild. De bestellingen moeten worden klaargemaakt en verkocht in de winkel, daar zoek ik voor de komende maanden allemaal mensen voor."