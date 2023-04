Das maakt gatenkaas van Roderwolder begraafplaats

Normaal gesproken is er weinig leven in de brouwerij op de begraafplaats in Roderwolde, maar de laatste weken is dat wel anders. Een das is druk bezig om het kerkhofje aan de Pastorielaan te veranderen in een groot gangenstelsel. "Het is hier net een gatenkaas joh", zegt Gerard Pronk.

Als beheerder van begraafplaatsen in de gemeente Noordenveld zorgt Pronk dat alles er goed bijligt. Maar hij is de laatste tijd vaker dan hem lief is in Roderwolde. Blijkbaar gedijt een das wel heel goed tussen de grafzerken. Zelf dacht Pronk eerder aan een otter of een 'marterachtige'. Dat een wildcamera nu laat zien dat het een das betreft, verbaast hem dan ook. "Het is namelijk best een groot dier, terwijl het tussen twee graven door een gangetje van 10 centimeter heeft gegraven. Daarom dacht ik niet aan een das."