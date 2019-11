Te weinig bezoekers: Noorderlicht Festival Emmen stopt al na een week

Harm Jan van Oosten van de organiserende stichting Cultuurbedrijf No Man’s Land betreurt de beslissing. "Ik ben wel iemand van 'wie A zegt, moet ook B zeggen', maar het kan gewoon niet uit."In de eerste week hebben 380 bezoekers het festival bezocht, dat lichtkunstenaars een podium geeft. "Zoveel bezoekers moet je op één dag in het weekend hebben. Nu hebben we op een dag maar zestien man rondlopen, dat is echt te weinig. De beveiliging en alles moet ook betaald worden", legt Van Oosten uit. "Misschien hebben we het te groot ingeschat. Men verwacht hier in Emmen een China Light-festival, maar dat is het niet. Het is kennelijk voor een klein en select publiek."Van Oosten had nog wel de hoop dat er meer bezoekers zouden komen in de laatste week, maar een rekensom leerde al gauw dat de stichting bij doorgaan in de schulden belandt. "Op een gegeven moment raakt het ook je privé-portemonnee. Dus dan moet je een verstandig besluit nemen."De artiesten, muziekbands die zouden komen, zijn afgebeld. Mensen die nog een ticket hebben, kunnen hun geld terugkrijgen of omboeken voor vandaag en morgen. "Mensen krijgen gewoon hun geld terug, wij zijn er niet op uit om winst te maken", aldus Van Oosten. "Het is jammer, maar hier leren we weer van."