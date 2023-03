Megadiefstal koperleidingen op zonneparken in Zuidoost-Drenthe

Criminelen hebben het in Zuidoost-Drenthe voorzien op zonneparken. Deze maand zijn op twee verschillende plekken ten zuiden van Emmen tientallen kilometers aan koperleidingen gestolen. "Zo'n grote koperdiefstal bij een zonnepark heb ik nog nooit gezien", zegt woordvoerder Maarten de Groot van GroenLeven, dat het park heeft aangelegd.

Op 14 maart kreeg de politie een melding over koperdiefstal op het zonnepark Oranjepoort tussen Emmen en Klazienaveen, zo meldde het Dagblad van het Noorden eerder vanmiddag. Anderhalve week later was het op 24 maart enkele kilometers verderop aan de Pitrus in Klazienaveen opnieuw raak. Wederom werden tientallen kilometers aan koper gestolen, zo laat de politie weten aan RTV Drenthe.

De werkwijze van de koperdieven is volgens politiewoordvoerder Renate Winkel hetzelfde. "Ze breken het terrein open en gaan daarna aan het werk. Wij vermoeden dat dit het werk is van meerdere mensen, want dit is niet zo maar iets dat je in een half uurtje in je achterbak gooit."

'Bizar en levensgevaarlijk'

Medewerkers van GroenLeven, dat het zonnepark Oranjepoort exploiteert voor de Duitse CEE Group, doen op 15 maart de ontdekking dat er iets mis is. Op dat moment krijgen ze een melding dat een hoek van het zonnepark minder stroom oplevert. Als ze bij het park gaan kijken, is de schrik groot. Een deel van het hek rondom het park is vernield. Maar erger dan dat, van zo'n 9.000 zonnepanelen zijn de koperen kabels tussen de panelen en omvormers weggeknipt en meegenomen.

"Bizar", zegt Maarten de Groot, woordvoerder van het GroenLeven. "En levensgevaarlijk. Hoewel er 's nachts door de zonnepanelen geen stroom wordt opgewekt, zit er continu stroom op de panelen. Het gevaar dat je loopt tijdens het weghalen van deze kabels is groot. Als je daarmee in contact komt, is dat niet gezond voor je. Je zou dus kunnen aannemen dat hier professionals aan het werk zijn geweest."

Afgelegen zonneparken

Zonnepark Oranjepoort telt 88.000 zonnepanelen en ligt afgelegen tussen industrieterreinen Bargermeer-Zuid en Bedrijvenpark A37. Het behoort tot de grotere zonneparken in Noord-Nederland. Hier wordt voor 8.500 huishoudens groene stroom opgewekt.

Het tweede getroffen zonnepark, zonnepark Pitrus, is eigendom van landbouw- en biogasbedrijf Kloosterman. De 39.000 zonnepanelen die hier staan produceren stroom voor zo'n 3.000 gezinnen en staat midden in de landerijen.

Politie tast in het duister

Waar bij zonnepark Oranjepoort niet helemaal duidelijk is tussen welke tijdstippen de criminelen aan het werk zijn geweest, is bij zonnepark Pitrus bekend dat de koperdieven tussen half vijf en half zeven 's ochtends te werk zijn gegaan. "In beide gevallen gaat het om een afgelegen gebied", vertelt Winkel, die nog in het duister tast over de daders. "Daarom hopen we in contact te komen met omwonenden die misschien voertuigen hebben zien posten of opvallend hebben zien rondrijden, want we hebben maar weinig aanknopingspunten."

Of de diefstallen iets met elkaar te maken hebben is ook nog onbekend. Daar doet de politie onderzoek naar.

Schade loopt in de tonnen

"Het is ontzettend vervelend wat hier is gebeurd", blikt De Groot terug op de koperdiefstal op zonnepark Oranjepoort. "In eerste instantie hebben we de veiligheid gegarandeerd na de diefstal. Nu zijn we aan het kijken wat de schade is op ons zonnepark, maar die loopt op tot zo'n 200.000 euro." Het bedrijf wil snel beginnen met het herstellen van de schade, maar moet eerst wachten op de verzekering.