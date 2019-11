Post NL: 'In het voorjaar starten we al met de voorbereidingen voor Black Friday'

Op een gemiddelde dag in het jaar worden er in Nederland 800.000 pakketten gesorteerd. In deze periode kan dat oplopen tot 1,5 miljoen pakketten. "Je merkt dat er door de jaren heen meer drukte is gekomen rond Black Friday. Nu valt het ook nog vlak voor het sinterklaasfeest. De hele e-commerce moet de zeilen bijzetten", vertelt Gerry Koekkoek van het Post NL depot in Zwolle.Meer pakketten en bestellingen betekent ook dat er meer werk verricht moet worden. En volgens Gerry begint die voorbereiding niet een week van te voren. "We beginnen in het voorjaar al met de voorbereiding. We zetten extra vrachtwagens in, normaal rijden er 800 vrachtauto's en nu 1.100. Daarnaast doen we veel meer bezorgritten. Normaal maken we per dag 4.000 ritten en nu zijn dat er 5.000. Daarnaast helpen ook de werknemers van het hoofdkantoor mee in de sorteercentra".De bezorgers merken de drukte wel. Maar volgens Paul is het gewoon een kwestie van wat harder doorwerken. "Je houdt er wel een beetje rekening mee. Het is de helft drukker dan normaal. Je hebt wat meer pakketten te verstouwen. Maar even het thuisfront inlichten dat je wat later bent en gewoon wat langer doorwerken".