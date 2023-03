Asielzoekers Expo Assen demonstreren bij IND

Doel van de actie is bewustwording bij medewerkers van het IND. Ieder die het kantoor verlaat krijgt een gele flyer in de handen geduwd. Onder meer door Mohammed uit Jemen. Hij zit inmiddels vijf maanden in de procedure en het grootste deel daarvan zit hij in de crisisopvang in Assen.

"Er zitten zo'n vijfhonderd jongens in de Expo Assen. Het is heel lawaaiig en lastig om schoon te houden. Ook is het koud 's nachts. Maar het belangrijkste is het proces. We willen geïnterviewd worden en door met ons leven. Er is nu geen hoop en geen toekomst. Je zit er vast in onzekerheid."