Jeugdklassieker Kleine Hein na veertig jaar ter ziele

"Wij hebben geen garantie voor politie-inzet en dus gaat het niet door", zegt Jan Kalter als voorzitter van de organiserende wielersportvereniging Emmen.De politie heeft aangekondigd om volgend jaar de inzet bij het begeleiden van wielerkoersen te halveren. "We hebben een voorbereidingsgroep die daarmee bezig is. Onze coördinator heeft een gesprek gehad met de gemeente Emmen en een aantal politie-functionarissen. Daarin is gezegd dat we met een begeleidingsteam van burgermotoren een experiment kunnen houden. Maar de kans is groot dat de burgemeester dat te onveilig vindt en dat het dan toch niet doorgaat. En dan kan de politie eventueel alsnog gaan kijken of er politie-begeleiding te organiseren valt. Maar voor ons als organisatie is dat te vaag. Daarom hebben we besloten het niet te doen. We moeten nu al subsidies aanvragen en sponsoren benaderen. Dus het gaat gewoon niet door", zegt Kalter resoluut.Als alternatief organiseert de wielersportvereniging Emmen wel de Slener Omloop op zaterdag 18 april. "Dat parcours kunnen we helemaal afsluiten en daarvoor hebben we geen politiebegeleiding nodig. Dan kunnen we ons redden met verkeersregelaars en het Motor Begeleiding Team", verklaart Kalter.Het rijden van stad tot stad wedstrijden, oftewel klassiekers, hoort volgens Kalter wél bij de opvoeding van een renner. "In een klassieker leer je echt doorzetten en volhouden. Je leert er echt waaierrijden, je moet proberen om niet op de kant te komen en voorin de waaier te zitten, anders ga je eraf. Je leert ook tussen de motoren en auto's te rijden. Dat moet je gewoon leren."Dat de Omloop door het land van Kleinie Hein volgend jaar niet doorgaat vindt hij dan ook ontzettend jammer. "Het is de doodsteek voor de wielersport natuurlijk. Op de erelijst van Kleine Hein staan heel veel bekende namen die later grote renners zijn geworden. Als nieuweling en junior heb je dit gewoon nodig om aan klassiekers te wennen. Als je dit soort maatregelen treft dan denk ik dat je in de toekomst minder renners krijgt zoals Tom Dumoulin", besluit Kalter.De Jeugdtour Assen en de Omloop door het Land van Bartje, eveneens wielerevenementen voor de jeugd, hopen wel op politie-inzet. De laatst genoemde koers maakt volgend jaar voor het eerst onderdeel uit van de topcompetitie voor junioren. Onder die paraplu hoopt deze koers, met ondersteuning van de KNWU, makkelijker aan politie-motoren te komen. Gevolg is wel dat er een streep gaat door de wedstrijd voor de nieuwelingenBij het Wielerweekend Roden werd deze zomer geëxperimenteerd zonder politiebegeleiding. Zij organiseerden in juni een klassieker op een afgesloten rondje van 42 kilometer. Het experiment verliep positief en er waren geen grote calamiteiten. Maar het college van de gemeente Noordenveld heeft achteraf, in verband met de juridische aansprakelijkheid, toch besloten dat het in de toekomst niet zo kan. Zonder politie-begeleiding komt er geen vergunning van de gemeente.Sinds maart 2017 bestaat de Stichting Motor Begeleiding Team Assen. Zij beschikt over maar liefst 120 vrijwillige motorrijders die tegen onkostenvergoeding als verkeersregelaar actief zijn. Bij een klassieker zorgen zij ervoor dat het verkeer rondom de koers op tijd stilstaat. Zij mogen geen aanwijzingen geven tijdens het rijden. Alleen als zij met beide voeten op de grond staan. Oplossing voor de toekomst zou kunnen zijn dat zij, na een uitgebreide opleiding, voor een deel de taken van de politie-motoren zouden kunnen overnemen. Net als in België. Voorzitter Rieks Poelman ziet dat wel zitten. “Het probleem is mega. Ik ben bang dat ze daar niet aan ontkomen. Of ze brengen de wielersport de nekslag toe door alle klassiekers te verbieden”, zegt PoelmanWel zijn alle betrokken organisatoren het erover eens dat met de licht ontvlambare verkeersmentaliteit van tegenwoordig er sowieso politie in de koers aanwezig moet zijn. In Den Haag wordt nu gekeken of de wielerkaravaan officieel opgenomen kan worden in de Wegverkeerswet. Maar omdat daar een wetswijziging voor nodig is, lijkt dat een zaak van de lange adem. Het oprekken van bevoegdheden voor burgermotards is een zaak van het ministerie. Dat zou een stuk sneller geregeld kunnen worden. Tot die tijd leven wielerorganisatoren tussen hoop en vrees.