Eis: 28 maanden cel voor uitvechten familievete in het verkeer in Assen

Voor een verkeersruzie die op 27 december 2019 in Assen op het Abel Tasmanplein uitmondde in een poging tot doodslag, is tegen een 50-jarige man uit het Duitse Weener een celstraf van 28 maanden geëist. Zijn 71-jarige vader uit Arnhem hoorde voor zijn aandeel een celstraf van 240 dagen, waarvan 184 dagen voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur tegen zich eisen.

De officier van justitie sprak van 'krankzinnig rijgedrag' door de vijftiger, die met zijn vader naast zich in de auto door Assen raasde. Achter in de wagen zat de zoon van de bestuurder en zijn neefje. Vader en opa waren naar Assen gekomen, omdat hun (klein)zoon trammelant had met zijn ex-schoonfamilie. Hij was naar eigen zeggen een dag eerder door een familielid van zijn ex aangereden.

Wildwest rit

De verdachten waren naar de flat van het bewuste familielid gereden, die op zijn beurt weer een oom belde. De oom kwam in zijn auto en er ontstond een wildwest-achtervolging door Assen, met de oom in de voorste wagen. Tijdens de wilde rit werd op een fietspad een man in een scootmobiel van achteren geschept en een vrouw op een fiets aangereden. Beiden liepen botbreuken op, de vrouw had ook een hoofdwond.

Toevallige passanten

"Dit waren passanten die volstrekt niets met deze familievete te maken hadden en op het fietspad geen kant op konden", zei de officier van justitie. Dit had fataal kunnen aflopen. "Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad", zei het mannelijke slachtoffer tijdens de zitting vanuit zijn elektrische rolstoel. Tot op de dag van vandaag ondervindt de man de gevolgen van dit ongeval. Hij vraagt zich nog steeds af wat de mannen heeft bezield.

Koevoet en hamer

De auto's stopten niet en reden op volle snelheid verder. Omstanders bekommerden zich over de slachtoffers. Op de rotonde van het Abel Tasmanplein botsten de auto's. De voorste wagen tolde rond. De verdachten vielen de bestuurder van de voorste auto aan met een koevoet en een hamer. De man werd meermalen met de koevoet geslagen en brak zijn arm op meerdere plaatsen. De oudste verdachte maakte slaande beweging met de hamer.

Ongewild getuige

Een omstander maakte een einde aan het gevecht door de partijen uit elkaar te halen. De verdachten waren hun gram nog niet kwijt en renden de tunnel in om hun (klein)zoon te helpen die daar slaags was geraakt met een ex-schoonfamilielid. De verdachten sloegen op dat familielid in, die op zijn beurt terug sloeg. Een beangstigend tafereel voor de mensen ongewild hiervan getuige werden, zei de officier van justitie.

Pistool

De verdachten moesten zich verdedigen tegen die ex-familieleden. "Ze bleven in de aanval", zeiden beiden tegen de rechter. Zij werden door de andere auto afgesneden zeiden ze en de bestuurder toonde een pistool. Zij achtervolgden vervolgens de auto om 'erger te voorkomen'. Dat pistool is nooit gevonden. "Maar waarom, waarom dit gedrag. Was er sprake van wraak, van respect willen afdwingen, waarom?" vroeg de aanklaagster zich hardop af.

Poging tot doodslag

De mishandeling op de rotonde had dodelijk kunnen aflopen en poging tot doodslag voor beiden vond de officier van justitie voldoende bewezen. Het gevecht in de tunnel kan worden gezien als openlijke geweldpleging. De vijftiger bezorgde argeloze medeweggebruikers zwaar letsel door hen omver te rijden en hij maakte zich volgens de aanklaagster ook schuldig aan gevaarlijk rijgedrag. Ze eiste daarom ook een rijontzegging van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

Justitie hield negen verdachten aan in deze zaak . Alleen deze twee verdachten werden strafrechtelijk vervolgd.