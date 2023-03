'Vlammetje in gasloze proeftuin Lariks in Assen nu aanwakkeren'

Er is nog lange weg te gaan voor Assen om bewoners van de wijk Lariks mee te krijgen met de aardgasvrije proeftuin. Na vier jaar aanmodderen, kijken de meeste bewoners nog altijd de kat uit de boom. Al heeft projectleider Marije Boersma het idee 'dat ze voorzichtig wat aan het bijdraaien zijn'.

Marije Boersma is de zevende projectleider van de gasloze proeftuin in vier jaar tijd, zo bleek vanavond in de Asser gemeenteraad. De politiek werd bijgepraat over het nieuwste plan van aanpak.

Aanbod in 2024

Assen koerst erop dat er in 2024 daadwerkelijk doorgepakt kan worden en de gemeente bewoners een aanbod kan doen voor aansluiting op het nieuwe warmtesysteem. Dan moet blijken of er voldoende animo voor is om het collectief warmtenet ook echt aan te leggen.

Bedoeling is dat ruim vierhonderd huizen in Lariks-West van het gas afgaan. Ze krijgen, zoals het nu lijkt, een warmtenet met tot 70 graden verwarmd water, dat vanuit de Vaart wordt aangevoerd.

Vlammetjes aanwakkeren

"Voor de korte termijn willen we vooral aandacht aan de bewoners geven, om die mee te krijgen," zegt Boersma. Dat is afgelopen wintermaanden ook nadrukkelijk gebeurd met een fixteam. Dat zorgde voor simpele besparende isolatiemaatregelen in de huizen. "173 mensen wilden isoleren."

Boersma wil nu stap voor stap doorgaan, om het vertrouwen van bewoners te winnen. "De kleine vlammetjes die er zijn, die moeten we aanwakkeren. Met acties in de wijk moeten we verder bouwen aan vertrouwen in de wijk. Het wordt tijd om iets te doen na vier jaar voorbereiding. En bewoners willen ook duidelijkheid."

Op korte korte termijn komt er een wijkloket in de aardgasvrije proeftuin. Verder wil Assen doorgaan op de ingeslagen weg met isolatie-acties, via nationale programma's. "Dat is geen proeftuin-geld. Zo is er bijvoorbeeld 1,2 miljoen euro beschikbaar voor isolatiemaatregelen. Doel is een zo laag mogelijke energierekening, daarmee krijg je mensen mee. En die urgentie wordt nu wel gevoeld."

Weinig aanpassingen

Boersma wil de komende tijd alles uit de kast halen, om mensen in De Lariks warm te krijgen voor het warmtesysteem. Uitgangspunt is dat inwoners niet hoeven te investeren. "Een collectief warmtenet van zeventig graden verwarming vergt in de woning weinig aanpassingen." Uitgangspunten zijn volgens Boersma verder het ontzorgen van bewoners, tempo, kostenbesparing en samenwerking.

Enpuls Warmte Infra, onderdeel van netbeheerder Enexis, is ook betrokken bij de proeftuin in Assen. Enpuls wil samen met gemeenten publieke warmtenetten ontwikkelen en beheren. De gemeente zoekt nog een geschikte marktpartij voor bron en aflevering.

Verder doet woningcorporatie Actium mee aan het warmteproject, omdat die ook ruim veertig huurhuizen in het proefgebied bezit. "Een collectief warmtenet is ook voor ons van belang. Daarbij draait het om betaalbaarheid, leveringszekerheid en wooncomfort. De woonlasten moeten beperkt gehouden worden. Als corporatie kunnen wij het door verduurzaming dat ook een stuk betaalbaarder maken", aldus Marcel Westerveen van Actium.