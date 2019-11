FC Rood Wit TV #18: Die 2-2 tegen PSV staat nog altijd op mijn netvlies

Aflevering 18 van FC Emmen Rood Wit TV

"Natuurlijk baalden we enorm na de late tegengoal in Waalwijk", herhaalt Lukkien. "Maar hoe moeilijk het ook was, de knop moest maandag weer om."De wedstrijd tegen RKC keek de oefenmeester zondagnacht nog terug en nog steeds blijft Lukkien bij zijn mening die hij direct na afloop uitte. "We hadden vijf kwartier controle en geven het duel uit handen. Toch was de fase van de echte slechte uitvoering korter dan ik dacht. Ik was in de veronderstelling dat we in het laatste kwartier geen druk meer hadden op de bal, maar in feite was dat alleen in de laatste minuten."Over de pijnlijke tegengoal is de laatste dagen al heel veel gezegd en geschreven. "Of er dan iemand opstaat en zegt dat hij hoofdverantwoordelijk is voor die goal? Iedereen wel. Daar kan ik ook helemaal niets over zeggen. Er is geen speler die de hand niet in eigen boezem steekt."In aanloop naar het duel tegen PSV denkt Lukkien automatisch terug aan de historische wedstrijd aan het begin van dit kalenderjaar. "Dat was één van de mooiste wedstrijden van het afgelopen seizoen. Het staat nog altijd op mijn netvlies. Die lange bal van Gersom Klok, die wordt binnengekopt door Niklas Pedersen. Toen zat PSV in mineur in de allerlaatste seconde, afgelopen zondag gold dat voor ons."