Plofkraken leidden eerder tot sluitingen van geldautomaten in Drenthe

Omdat het aantal pogingen tot plofkraken volgens de Rabobank toenam, nam het bedrijf destijds maatregelen 'die criminelen moeten ontmoedigen en de schade na plofkraken moeten beperken'. Vanaf april 2017 werden er geldautomaten gesloten. Ook in Drenthe verloren een aantal zijn functie."We hebben toen alle automaten bekeken", vertelt een woordvoerder van de Rabobank. "De vraag die toen voor ons van belang was: hoe zit het met de veiligheid van omwonenden bij deze automaten?" Als buurtbewoners aangaven dat ze zich onveilig voelden met een geldautomaat in de buurt, dan werd dat ook meegewogen in de besluitvorming.Vervolgens werd er gekeken of de Rabobank maatregelen moest nemen. "Op een aantal plekken is toen de automaat weggehaald. Op andere plekken zijn ze aangepast, binnenin en rondom de automaten", aldus de woordvoerder.De Rabobank sloot in 2017 geldautomaten in Hoogeveen, Vledder en Dwingeloo. Met name in Dwingeloo waren bewoners niet te spreken over de sluiting van het geldophaalpunt, zag. Directeur Hans van der Werff van de bank in Zuidwest-Drenthe kon zich destijds de woede en onbegrip van inwoners wel voorstellen. "Het gaat om de veiligheid van gebruikers en omwonenden."Ook in Emmen en omgeving werd een aantal automaten (tijdelijk) gesloten. De pinautomaat in Nieuw-Schoonebeek kwam bijvoorbeeld niet meer terug ABN Amro wil nog niet bekendmaken of en welke geldautomaten in Drenthe worden gesloten. "In verband met de veiligheid van omwonenden, maken we dat nog niet bekend", zegt een persvoorlichter van de bank. Landelijk gaat het om tientallen geldautomaten.De woordvoerder van de Rabobank benadrukt dat hoewel er ogenschijnlijk overeenkomsten zijn tussen de situatie van ABN Amro nu en Rabobank toen, ze niet kan beoordelen of de situaties werkelijk dezelfde zijn.