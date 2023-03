'Onderbetaalde werknemers sociale werkvoorzieningen verdienen meer'

Werknemers met een arbeidsbeperking verdienen een betere cao. Dat vindt de politiek in Zuidoost-Drenthe. Zij willen dat de 'vergeten' medewerkers van sociale werkvoorzieningen gecompenseerd worden, omdat zij geen bonus of inflatiecorrectie ontvangen.

"Deze groep mensen heeft het normaal gesproken al moeilijker dan anderen in de samenleving", zegt Jan Pomp, werknemer bij de EMCO groep in Coevorden. "Hierdoor voelen we ons minderwaardig en niet gehoord, alsof ons werk minder waard is dan dat van een ander."

Pomp is ook actief kaderlid bij de FNV. Doordat Pomp aandacht heeft gevraagd voor deze kwestie, zijn er in gemeente Coevorden en gemeente Borger-Odoorn inmiddels moties aangenomen waarin het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gevraagd wordt geld vrij te maken voor de cao van deze groep 'vergeten' mensen.

'Gemeten met twee maten'

Werknemers met een arbeidsbeperking vallen onder twee cao's: de cao Sociale Werkvoorziening (SW) en de cao Aan de slag. "De cao's werden opgesteld voordat alles zo duur werd. Beide staan vast voor een bepaalde periode, maar zijn niet meer van deze tijd. Mensen kunnen hier niet meer van rondkomen," zegt Elanda de Boer, bestuurder bij de FNV. "Daarom hebben wij de werkgevers, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), gevraagd of tussentijdse verbeteringen mogelijk zijn." Maar het antwoord daarop is 'nee'.

Volgens De Boer kiest de VNG er wel voor om een nieuwe cao Gemeenten af te spreken en legt de meerkosten daarvan achteraf op het bordje van het Rijk. Bovendien was er eind vorig jaar wel geld om gemeenteambtenaren een extra bonus te geven vanwege de gestegen kosten. "Voor de medewerkers onder de cao's Sociale Werkvoorziening en Aan de Slag draait de VNG dit bewust om", vervolgt de bestuurder van de FNV. "Eerst moet er geld van het Rijk komen, anders kan er niets." De VNG meet met twee maten, concludeert de FNV bestuurder.

'Eisen zijn simpel'

Volgens De Boer zijn de eisen simpel. "We willen dat de lonen in beide cao's evenveel stijgen als het wettelijk minimum is gestegen, namelijk 10,15 procent. Daarnaast willen we dat de reiskosten van tien cent per kilometer naar 21 cent per kilometer gaan."

"Want dat is nu echt niet te doen", vult de werknemer van de EMCO aan. "Wij als werknemers moeten nu geld bijleggen om op het werk te kunnen komen en dat hoort niet."

Ingewikkelde constructie

Hoe de werknemers in de cao's betaald worden is een ingewikkelde constructie. Het geld voor de twee cao's komt van het Rijk. Maar de gemeente is de feitelijke werkgever die verantwoordelijk is voor de medewerkers die vallen onder de cao Gemeenten en de cao's SW en Aan de Slag.

De VNG is de werkgeverspartij die onderhandelt namens de gemeente. "Wij vragen de wethouders zich persoonlijk hard te maken richting de VNG. Wie zorgt voor het geld is niet aan ons," stelt de Boer.

Hoe kan het dan dat de gemeenteraden in Zuidoost-Drenthe nu moties aannemen waarin ze oproepen dat er meer geld naar de werknemers moet gaan, als ze zelf de werkgever zijn? "Dat is wat veel mensen denken, maar zo zit het niet", legt raadslid Gilbert Mulder van de PvdA uit Coevorden. Hij bracht de motie namens de fractie van de PVDA in de raad.

"Het geld voor de groep mensen bij de Sociale Werkbedrijven zoals EMCO, komt uit Den Haag," vervolgt Mulder. "Wij hebben daar geen geld voor in de gemeenten." Daarom zijn er in de moties afspraken opgenomen dat de partijen uit de gemeenteraad contact moeten zoeken met hun partijen in Den Haag en de VNG. Doel is dat er vanuit die plekken iets gedaan wordt.

VNG

De problematiek is bekend, volgens Cees den Bakker, persvoorlichter bij de VNG. Er lopen gesprekken over extra geld voor de cao's tussen het Ministerie van SZW, VNG en Cedris (de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt). Maar daar mag hij inhoudelijk verder niets over zeggen.

Wel geeft Den Bakker aan dat gemeenteambtenaren inderdaad een eenmalige uitkering hebben gekregen en dat er voor hen een nieuwe cao komt, gewoonweg omdat hun cao afliep begin dit jaar. "Daardoor zijn er nieuwe afspraken gemaakt, maar zelfs daar moet nog akkoord voor worden gegeven in april," aldus de persvoorlichter.

'Deze mensen verdienen meer want ze zijn niet minder'

Elanda De Boer van de FNV beaamt dat ze af weet van de gesprekken tussen de partijen, maar geeft ook aan daar niks over terug te horen van alle betrokken partijen. "Natuurlijk ben ik erg blij met de steun van deze gemeenten, maar de oplossing moet van de VNG komen."