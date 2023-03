Gemeente Emmen plaatst extra beveiligingscamera’s

De gemeente Emmen plaatst extra beveiligscamera's op onder meer het Raadhuisplein, station Emmen-Zuid, bij voetbalclub Drenthina. In Nieuw-Weerdinge zijn ook reeds op twee punten extra camera's geplaatst in verband met de overlast door vooral veiligelanders.

Volgens burgemeester Eric van Oosterhout zijn de extra maatregelen noodzakelijk vanwege een aantal ontwikkelingen. Zo vinden er regelmatig vechtpartijen en andere ongeregeldheden plaats op het Raadhuisplein en nabij de daar aanwezige nachthoreca. Vaak gaat het om ruzies die uitmonden in een handgemeen met soms zwaar letsel tot gevolg.

Met een extra camera op het Raadhuisplein kan het gehele plein in de gaten worden gehouden en het heeft een preventieve uitwerking. Bovendien kan er dankzij deze toevoeging goed onderzoek plaatsvinden, is het idee.

Emmen-Zuid

De extra camera bij station Emmen-Zuid komt voort uit de uitbreiding die daar bijna twee jaar geleden is doorgevoerd. In het verleden bestond het station uit slechts een enkel spoor en een perron. Daar is nu een extra perron bij gekomen. Om de situatie goed te overzien is een extra camera daarom een noodzaak. Vooral om dat er op stations zich geregeld ongeregeldheden kunnen voordoen, stelt de gemeente.

Banken en verfblikken

Omwonenden van Drenthina in Emmen ervaren overlast doordat er veel (grof) vuil wordt gedumpt bij de containers van de voetbalclub. Naast huisafval gaat het onder meer om bankstellen, verfblikken, kasten en andere rommel. Er was hiervoor eerder een camera geplaatst. Toen deze werd verwijderd nam het probleem weer toe. Vandaar dat de gemeente op herhaling gaat en opnieuw een camera plaatst.

In Nieuw-Weerdinge ervaren inwoners al geruime tijd overlast door asielzoekers, vooral veiligelanders. Er hebben zich volgens de gemeente 'vervelende' incidenten voorgedaan, waarbij de openbare orde in het geding is gekomen. Inwoners zien zich geconfronteerd met onder meer diefstal, vandalisme en intimidatie. Vandaar dat er is gekozen voor meer cameratoezicht in het dorp.

Burgerwacht

De gemeente heeft eerder dit jaar al extra veiligheidsmaatregelen afgekondigd in de vorm van meer inzet door politie, boa's en straatcoaches. Tijdens de raadsvergadering van donderdag maakte fractievoorzitter Klaas Bosma van de PVV enkele opmerkingen over de ervaren veiligheid. Zowel gemeente als het dorpsbestuur gaven eerder dit jaar dat de maatregelen deels helpen. Overdag hebben ze effect, maar in de nachtelijke uren zou het weer mis gaan.

De PVV ontving andere signalen uit het dorp, zegt de fractievoorzitter. Volgens Bosma is er inmiddels een burgerwacht opgericht en hij plaatste daarom vraagtekens bij de effectiviteit van de genomen maatregelen.

Volgens burgemeester Eric van Oosterhout heeft de gemeente voortdurend de vinger aan de pols. Regelmatig is er overleg met het dorp om te praten over de genomen en te nemen acties. "Ik herken me niet in het beeld dat we de zaken mooier voorstellen dan ze zijn", aldus de Emmer burgervader.

