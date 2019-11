Ruziënde Hoogeveense gooit koffer van viaduct: boete

Een echtpaar reed in een auto over de A28 en haalde een vrachtwagen in. Plotseling lag daar de koffer voor de wielen van hun auto. De bestuurder had geen keuze, hij reed over de koffer. ,,Het was alsof er iets ontplofte”, aldus de bestuurder later tegen agenten. Overal dwarrelden kledingstukken door de lucht.De wagen kwam in de berm tot stilstand. Andere weggebruikers op de A28 moesten ook in de remmen, omdat een man de snelweg opkwam en de koffer en kledingstukken bijeenraapte. Een vrouw liep op dat moment het talud af.Het gedrag van het tweetal zorgde voor een gevaarlijke verkeerssituatie, zei de kantonrechter vandaag. Alleen de Hoogeveense verscheen op de zitting. Haar vriend zit in vreemdelingenbewaring. Hij heeft geen verblijfsstatus en moet terug naar zijn geboorteland Marokko. Maar dat land werkt niet mee.De man had met de vervoersdienst DV&O naar de zitting moeten worden vervoerd. Dit wordt door het Openbaar Ministerie (OM) geregeld. Het OM vond het echter niet rendabel om de man voor 'slechts' een kantonzitting aan te laten voeren en trok de dagvaarding in."Zeker niet nu er een terugkeerprocedure is ingezet”, zei de officier van justitie. Alleen de vrouw werd berecht. Zij ontkende dat zij de koffer gooide. Haar vriend wees tijdens de politieverhoren de vrouw aan als de werper van de koffer.Twee getuigen verklaarden dat een stel op de viaduct met wilde gebaren ruziede. Het was de man die zich ineens bukte en een grijze koffer naar beneden kieperde. De rechter oordeelde dat de vrouw de koffer op de reling legde, waardoor die naar beneden viel. Dat had ze immers meermalen bij de politie verklaard.Zij veroordeelde de vrouw voor de overtreding ‘het veroorzaken van hinder in het verkeer’ tot een voorwaardelijke boete van 300 euro. Daar bleef het niet bij. De bestuurder van de auto die de koffer niet kon ontwijken, kampt sindsdien met een hernia.Voor hem en zijn vrouw moet de Hoogeveense ruim 1000 euro aan smartengeld betalen. De auto is total loss verklaard. Dat schadebedrag van 1000 euro moet de Hoogeveense ook aan het paar betalen.