Fiege bezig aan laatste weken bij Hurry-Up

De 60-jarige trainer/coach is zo bezig aan zijn laatste weken in Zwartemeer. In 2019 kwam Fiege bij Hurry-Up voor de groep te staan. Met de oranje-zwarten is Fiege nog in de race voor twee prijzen. In de HandbalNL League is Hurry-Up na twee speelrondes nog ongeslagen en dinsdagavond plaatste de club zich voor de halve finale van de beker.