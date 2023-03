Sportcampus en dak boven wielerbaan kost Assen negen miljoen

Voor negen miljoen euro wil Assen een gedeeltelijke overkapping boven de wielerbaan op Stadsbroek bouwen, in combinatie met een onderwijs- en sportcampus. Het plan gaat uit van een dak met een gat boven de kombaan, waarbij ook de zijkanten openblijven. Anders is het plan niet betaalbaar.

Op het wielercentrum komt een tweede verdieping voor leslokalen en horeca. Drenthe College en Alfa-college willen met hun mbo-sportopleiding in het wielercomplex trekken, waar ook een grote sporthal naast staat. Ze hebben zo'n 375 studenten. Ook Sport Drenthe en Sportstad Assen krijgen plek in de uitbouw van het wielercentrum.

Jaarlijks moet de gemeente bijna vier ton in haar begroting voor dit sportproject wegschrijven. Huuropbrengst van de gebruikers, onderhoudskosten van het gebouw en de baan, en de investeringslasten zijn daarin verwerkt.

'Baan blijft droog'

Architectenbureau De Unie heeft een ontwerpplan gemaakt, wat volgens hen moet leiden tot een multifunctionele accommodatie. "Bedoeling is dat er 365 dagen per jaar reuring is op het complex."

Volgens het architectenbureau blijft de houten wielerbaan ondanks het gat in het dak droog. Alhoewel ze rekening houden met een kans van drie procent, dat het wel eens nat kan zijn. "De overkapping is in elk geval zodanig gekozen, dat de regen niet op de baan kan vallen. En het dak wordt zo geïsoleerd dat er geen condens op de baan druppelt", aldus de architect. "Een volledig gesloten hal biedt natuurlijk meer mogelijkheden, maar dat vereist heel andere investeringen", aldus het architectenbureau.

Zekerheid

De negen miljoen aan bouwkosten is een zekerheid, en zal niet stijgen. "Want de aanbesteding gebeurt zodanig, dat we niet meer te maken krijgen met een prijsverhoging. We gaan uit van een vaste prijs", aldus financieel ambtenaar Fred Alting.

De Asser gemeenteraad stelde in 2021 voor een dak boven de wielerbaan nog 1,3 miljoen euro beschikbaar. Toen ging het nog om een overkappingsplan van dik twee miljoen. De provincie had een half miljoen euro subsidie toegezegd. Maar door dit plan ging een streep, omdat eind 2021 de bouwkosten al waren gestegen naar vier miljoen euro.