Vrijwilligers tellen overwinterende vogels

"We zijn in het Bargerveen en we tellen alle voorkomende vogelsoorten", zegt vrijwilliger Paul Gelderloos. "Dat doen we een keer per maand. Straks als we terugkomen dan verzamelen we alle gegevens." Ook Michiel Eijkelkamp is vrijwilliger. "Ik ben in het algemeen heel erg geïnteresseerd in natuur. Ik studeer biologie/ecologie, maar dat is best wel theoretisch. Dus ik vind dit heel mooi ernaast."Ruben Kluit, boswachter Staatsbosbeheer: "We doen nu wintertellingen om te zien hoeveel vogels hier in de winter verblijven. Daarmee kunnen we zien wat voor waarde dit gebied heeft voor de fauna, voor de vogels. Daar kunnen we ook ons beheer op afstemmen om ervoor te zorgen dat ze hier kunnen blijven."Naast het belang van de tellingen is het ook gewoon genieten "Ik vind het geweldig om hier te zijn", zegt vrijwilliger Emmo de Groot met een grote glimlach. "Er is veel te zien. Het is gewoon heerlijk weer, het is een fantastische natuur. Leuke mensen, een unieke ervaring." In deze periode zijn de tellingen wel wat lastiger, vindt vrijwilliger Boukje Toussaint. "In de winter roepen de vogels. In het voorjaar dan zingen de zangvogels. Dat is voor mij veel beter te herkennen."