Vaccinatielocatie in Emmen verhuist naar kleinere locatie

De vaccinatielocatie aan de Schaikweg in Emmen is verleden tijd. Vandaag werden de laatste vaccinaties gegeven, vanaf 4 april moeten bezoekers daarvoor naar de Bukakkers 20.

Doordat het aantal mensen dat een vaccinatie neemt de laatste tijd fors is gedaald, is de grote locatie volgens de GGD Drenthe aan de Schaikweg niet meer nodig. De nieuwe kleinere locatie is open op dinsdag en vrijdag en is rolstoel- en scootmobielvriendelijk. Voor mindervaliden zijn er leenrolstoelen aanwezig.