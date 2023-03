Rotondes moeten N375 bij Berghuizen Gijsselte veiliger maken

Geen landbouwtunnels, maar rotondes in de N375 bij Berghuizen en Gijsselte. Gemeente De Wolden wil de raad een alternatief voorleggen om de provinciale weg veiliger te maken. Een alternatief dat flink minder geld kost dan de aanleg van tunnels.

In totaal gaat het om drie miljoen euro, ongeveer één derde van dat bedrag komt in dit alternatief voor rekening van de gemeente. De rest neemt de provincie Drenthe op zich. Het aanleggen van de landbouwtunnels zou duurder uitvallen.

In eerste instantie zouden de tunnels vier miljoen euro kosten, liet wethouder Turksma tijdens een raadsvergadering in november nog weten. Maar door onvoorziene problemen en prijsstijgingen van materialen zou daar nog eens zes miljoen bovenop komen.

Het voorstel is met de bewoners van beide plekken besproken. De werkgroep Gijsselte hoopt dat bij de aanleg van de rotonde aandacht wordt besteed aan de hoeveelheid verkeer naar de Gijsselterweg richting de Echtenseweg en Oosterstraat. Zij denken dat er meer verkeersremmende maatregelen nodig zijn.

De werkgroep in Berghuizen zegt begrip te hebben voor de aanleg van een rotonde. Ze denken wel dat er geluid- en lichthinder zal ontstaan en dat de verkeersdrukte zal toenemen op de Koekanger Dwarsdijk.

Vanavond zou het voorstel besproken worden in de raad, maar na overleg is het onderwerp verplaatst naar de volgende vergadering in april.