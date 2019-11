Vader boerderijgezin ontkent beschuldigingen

Dossier Gezin Ruinerwold

De advocaat noemt het 'schandalig en treurig', dat er informatie uit het strafdossier is gelekt naar de Telegraaf, die er gisteren en vandaag uitgebreid uit citeert in publicaties. "Iets wordt gepresenteerd als feiten, in kapitale laters, terwijl het helemaal nog geen feiten zijn, en mijn cliënt nog niet gehoord is", zegt Snorn.Snorn noemt het 'terecht' en 'een goede zaak' dat het Openbaar Ministerie vanmorgen besloten heeft onderzoek in te stellen naar het lek van het dossier Ruinerwold.Van D. (67) zit vast in de gevangenis in Scheveningen. Door een hersenbloeding drie jaar geleden is normaal praten met hem niet mogelijk. "Onze communicatie gaat deels verbaal en deels non-verbaal", aldus Snorn. "Maar het is dus erg lastig voor hem om weerwoord te geven, op alle verdenkingen tegen hem." Het hangt nu verder van politie en Openbaar Ministerie af, zegt Snorn, of en hoe er verhoord gaat worden. "Zij moeten uitvinden hoe ze dat kunnen gaan doen."De vader wordt verdacht van vrijheidsberoving van negen van zijn kinderen, waarvan er zes sinds 2010 in de boerderij in Ruinerwold woonden. De oudste drie waren al eerder het gezin ontvlucht. Daarvan zou hij er twee seksueel misbruikt hebben. Ook wordt de man mishandeling ten laste gelegd, en witwassen, want er is bijna een ton aan contact geld gevonden in de boerderij.Verder zou Van D., samen met de Oostenrijkse klusjesman Josef B. (58) die ook de boerderij in Ruinerwold huurt, in een pand in Meppel nog een 69-jarige Oostenrijker enkele maanden hebben vastgehouden. Het Openbaar Ministerie wil verder niets over die persoon kwijt. Maar dit slachtoffer is nog niet gehoord, weet ook Snorn.Volgens de raadsman is de situatie rond zijn cliënt 'best uitzonderlijk'. 'Omdat hij door zijn gezondheidssituatie niet als ieder ander een uitgebreide verklaring kan afleggen'. "Dus het zou kunnen zijn dat je in de verdediging beperkt bent, maar het hangt ook af wat er daadwerkelijk straks aan feiten tegen hem ten laste worden gelegd."Volgens Snorn kan Van D. wel 'ja of nee' aangeven. "En over wat hem nu ten laste wordt gelegd, is hij duidelijk. Hij bestrijdt alle aantijgingen, door nee te schudden." Maar verder dan dat komt ook Snorn niet. Eén keer in de twee weken bezoekt de raadsman zijn cliënt. Hoe het verder met diens gezondheid gaat, wil Snorn niet kwijt. "Dat is te precair, om er iets over te zeggen."De Oostenrijkse klusjesman en houtbewerker Josef B. ontkent ook alle verdenkingen tegen hem. Volgens zijn raadsman Yehudi Moszkowicz is zijn cliënt 'al jaren niet in de boerderij geweest. "En hij was ook niet betrokken bij de vrijheidsberoving." Hoe het dan kan dat de Oostenrijker vorige maand bij de boerderij werd opgepakt, omdat hij het onderzoek tegenwerkte van de politie, daarover zegt Moszkowicz: "Wie zegt dat hij toen binnen was. Hij is jaren niet in het pand geweest."Josef B. was sinds 2009 officieel de huurder van de boerderij aan de Buitenhuizerweg, en is dat nu nog. Want er wordt nog steeds huur overgemaakt aan de eigenaar. De Oostenrijker heeft een houtbewerkingsschuur achter de boerderij staan, en nam regelmatig levensmiddelen mee voor het gezin. Ook had hij in Meppel een werkloods op het industrieterrein. Omwonenden, die hem destijds als nieuwe buren wilden verwelkomen in Ruinerwold, werden weggejaagd.Moszkowicz bevestigt het beeld dat de Oostenrijker onder de invloed verkeerde van de vader Gerrit Jan van D., met wie hij zakelijk partner was. "Dat beeld krijg je inderdaad uit het dossier."