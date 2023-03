Scala-dansers schrijven brief aan raadsleden: 'Dit mag niet verdwijnen'

Kunstencentrum Scala is failliet. Twee leerlingen, Féya de Jong (17) en Roos Smit (18), hebben naar alle gemeenteraadsleden van De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Westerveld en Steenwijkerland een brief geschreven.

Het duo wil niet stoppen, maar doorgaan met de cultuurlessen. De docenten van Scala zijn met een plan gekomen om de lessen voort te zetten. De komende weken zit dat er waarschijnlijk nog niet in. Er loopt een onderzoek naar een haalbaar alternatief voor cultuuronderwijs in de vijf gemeenten. De resultaten worden in mei verwacht. De docenten hopen er uit te komen om in de tussentijd al eerder te kunnen beginnen met lesgeven.

De brief van Féya en Roos

In verschillende gemeenteraden zijn meerdere insprekers geweest over Scala en de toekomst van cultuuronderwijs. Twee leerlingen hebben daarnaast een brief geschreven:

"Ik ben Féya de Jong en begon als 4-jarige bij Lindy Kaper op de kinderdans. Later ben ik ook op ballet gegaan, omdat mijn kinderdroom was om ballerina te worden. Na een aantal jaar ballet wilde ik graag uitbreiden naar meer stijlen, zoals jazz. Ik ben gevraagd voor een demo. Nadat ik in de demo kwam, ben ik voor mijn gevoel nog heel erg gestegen in mijn niveau. Dit heeft mij geholpen met mezelf zijn. Ondertussen dans ik al 13 jaar bij Lindy en Claudia Damman en ben dus ook heel dankbaar voor de lessen die ze geven."

"Ik ben Roos Smit en begon als 5-jarig meisje bij Lindy. Ook mijn kinderdroom was om op spitzen te kunnen dansen. Naast ballet heb ik in de jaren wel wat stijlen uitgeprobeerd, maar in groep 8 wilde ik meer. lk merkte dat dansen mij gelukkig maakt en een fijn gevoel gaf. Vanaf dit moment werd dit heel belangrijk in mijn leven. Toen ben ik begonnen met moderne dans, jazz en deed ik mee aan de demo. Er kwamen ook lessen van Claudia bij. Na 13 jaar kan ik mij eerlijk gezegd niet een leven voorstellen waarin ik niet zou dansen."

Meer dan dansen

"De danslessen zijn niet alleen sportgericht. We kunnen hier zoveel meer dan alleen dansen. Het is een veilige, vrolijke, maar ook wat serieuze plek waar iedereen lekker mag zijn die hij is. Het is een plek waar we lekker kunnen kletsen met elkaar en waar iedereen samen zijn passie kan uitoefenen, jong en oud."

"Omdat wij al zolang in dezelfde groepen dansen, hebben we veel mensen ontmoet die nu niet meer alleen vriendinnen zijn, maar ook een soort familie. En dat is zo bijzonder aan Claudia en Lindy. Ze zijn betrokken bij hun leerlingen waardoor deze veilige en gezellige sfeer gecreëerd is, waarin ze hun vak met zo veel passie aan ons uitleggen en doorgeven."

"Hun betrokkenheid bij de leerlingen is niet alleen voelbaar tijdens de lessen, maar zie je ook heel goed tijdens een voorstelling. ledereen helpt dan: ouders, leerlingen, opa en oma. Iedereen werkt hard en met veel plezier aan het maken van kostuums, of met schminken, het decor en begeleiden van de kinderen. Dit laat echt zijn wat voor soort docenten dit zijn. Hierdoor is de voorstelling in onze ogen een hoogtepunt voor iedereen."

Meehelpen

"Een van de dingen die wij geweldig vinden om te doen, is het helpen bij de jongere groepen. Wij zouden het zo erg vinden als we de blije gezichtjes van de kinderen tijdens het vrij dansen, de geconcentreerde hoofdjes tijdens een oefening, de hectiek tijdens voorstellingen, de opluchting na een voorstelling, de geweldige lessen en onze kleine familie en geweldige dansdocenten zouden moeten missen."

"Waarom willen wij bij Lindy en Claudia blijven? Dat is een goede vraag met een heel simpel antwoord. Buiten het feit dat ze geweldig lesgeven, sluiten hun lessen aan bij iedereen. Er kunnen meerdere niveaus in een groep zitten, waardoor er geen nare gevoelens bij anderen komen."

"Daarnaast kunnen we simpelweg nergens anders heen. Er is nergens anders een plek die klassiek ballet en spitzen geeft en nergens anders een plek die op dezelfde manier de kinderen vroeg op een leuke manier leert dansen en zichzelf leert te uiten. De lessen dragen echt bij aan onze ontwikkeling."

"Het is zo zonde als deze cultuurvormen moeilijker worden om te beoefenen of verdwijnen uit onze gemeente. lk en nog ruim 260 andere dansers zouden niet weten wat we moeten als dit verdwijnt. Daarom willen wij graag door. Het liefst zo snel mogelijk!"