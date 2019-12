In de voortuin van Teun en Ali is het al Kerst

"We krijgen met de feestdagen niet veel visite", vertelt Teun. "Dan zaten we maar binnen met de gordijnen dicht, te wachten tot het voorbij was. Dat was niet gezellig. Maar vorig jaar kregen we een idee. We wilden de gezelligheid zelf in huis halen met kerstversieringen."Het stel, dat aan het Prins Mauritsplein woont, hing het raam vol met kerstlampjes, zodat hun woonkamer letterlijk naar buiten straalde. Maar dit jaar pakken Teun en Ali het anders aan: "We hebben sinds Sint Maarten al ongeveer zevenduizend kerstlichtjes buiten gehangen." Daarbij staat de tuin vol met kerstmannen, een arrenslee, een ruim twee meter hoge kerstboom en andere versiering.De familie Kreeft struint alle winkels af, op zoek naar nieuwe kerstartikelen voor in de tuin. Teun: "Zo'n slinger met zevenhonderd lampjes kost maar twee tientjes en die twee hangende kerstmannen hadden we vorig jaar al. Het stroomgebruik is ook heel laag, omdat het allemaal ledlampjes zijn. Het kost misschien een tientje in de maand extra."De buurt vindt het een leuk gezicht, Teun en Ali krijgen veel reacties. "Veel mensen stoppen even als ze langslopen of langsrijden. Het is mooi om op zo'n manier de kerstgedachte uit te dragen. Een buurman grapte al dat we geld moeten vragen aan voorbijgangers", zegt Ali lachend.Omdat Teun en Ali en de buren wel normaal willen slapen, doet Teun om tien uur 's avonds de lichtjes uit, om ze de volgende ochtend om zes uur weer aan te zetten. Ze gaan uit als het licht wordt. De tuin van Teun en Ali is nog tot 6 januari te bewonderen.