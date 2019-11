Relatief veel vmbo'ers in Drenthe

Drenthe is, naast Flevoland, de provincie met de meeste vmbo'ers. Het gaat om zo’n 58% van Drentse middelbare scholieren in de derde klas. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor 2019, een jaarlijks rapport van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over de leefsituatie van jongeren in Nederland.

Uit rapporten van de afgelopen vier jaar blijkt dat het aantal vmbo'ers met name in de gemeenten Hoogeveen en Emmen groot is. Daar had vanaf het schooljaar 2015-2016 elk jaar meer dan 60% van de derdeklassers in het voortgezet onderwijs een vmbo-niveau. In de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 was de gemeente Hoogeveen een van de Nederlandse gemeentes met de meeste vmbo-leerlingen.Op de vraag hoe het relatief groot aantal vmbo’ers in Drenthe te verklaren is, vertelt socioloog Tanja Traag van het CBS: “In Drenthe zijn relatief veel mensen laagopgeleid. Als de ouders een lager diploma hebben gehaald, zijn hun kinderen ook vaak lager opgeleid”.