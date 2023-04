Radio Drenthe viert 49 jaar 'Waterloo' met speciale ABBA-dag

Vorige maand was Steenbergen bij een van de Voyage-concerten in de ABBA Arena, waar de bandleden te zien zijn als hologrammen. Een fantastische avond. "Het was echt heel indrukwekkend", zegt hij. "Binnen een minuut was ik vergeten dat het hologrammen waren. Zelfs ik 'als nuchtere Drent' tuinde er volledig in. Het is nét echt, het is niet uit te leggen als je er niet bij geweest bent."