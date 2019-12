Martin Drent geniet als trainer van GOMOS

Drent is nu enkele maanden bezig bij de club uit Norg en heeft een goede klik met GOMOS. “Het is een warme club. De eerste wedstrijden was het resultaat niet al te best. Het viel mij op dat mensen hulp aanboden. Niet omdat zij het beter wisten, maar om mij te helpen. ‘Als we iets voor jou kunnen doen, zeg het dan’, zeiden ze dan."Inmiddels staat GOMOS op de negende plaats in de Eerste Klasse F. En het lukt Drent steeds beter om zijn voetbalvisie over te brengen op de groep. “Ik ben een fan van Peter Bosz. Aanvallend en dwingend voetballen. Dat lukt steeds beter. Ik kan wel genieten als ik zie dat mijn ploeg daar stappen in maakt.”Drent is duidelijk, als het moet streng, maar hij is vooral een enthousiaste coach. “Ik ben wel de kapitein. Dit is een serieus vak, maar daaromheen is er wel tijd voor plezier. Spelers kunnen wel horen als ik teleurgesteld ben. Je moet mijn vertrouwen niet beschamen. Dan heb je een kwaaie aan mij.”Drent gold in zijn tijd als spits bij FC Groningen en FC Emmen als grappenmaker. Als trainer schuwt hij de snedige opmerking nog steeds niet. Toen zijn ploeg drie grote kansen mistte tegen VKW zei Drent: 'Ik had ze alle drie gemaakt." Nu zegt hij daarover: "Je moet jezelf nooit verloochenen. Ik ben wie ik ben. Bovendien kunnen mijn spelers daar echt wel tegen. Er valt bij ons genoeg te lachen."Aankomende zondaOg speelt GMOS thuis tegen nummer dertien FVC uit Leeuwarden.