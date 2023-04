Karel Kip (42) uit Hollandscheveld in de ban van LEGO: 'Heb 365.000 onderdelen'

Het Mekka voor LEGO-fanaten ligt misschien wel in Hollandscheveld. Al jaren koopt de 42-jarige Karel Kip duizenden onderdelen in van het bekende speelgoedmerk. En die gaan vervolgens weer de hele wereld over.

Dozen, lades en kasten liggen vol met LEGO in zijn huis. Wie een kijkje neemt in de hobbykamer van de Hollandschevelder ziet dat er geen plek is voor iets anders dan het populaire bouwsteentje. Op de vraag of zijn hobby wat uit de hand is gelopen de afgelopen jaren, is de verzamelaar duidelijk. "Dat kun je wel stellen, ja. Maar ja het is wel heel leuk en ik ben er graag mee bezig."