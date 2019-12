Rijksrecherche onderzoekt lekken Ruinerwold-dossier naar Telegraaf

Dossier Gezin Ruinerwold

"Deze gang van zaken is onacceptabel", zegt hoofdofficier Diederik Greive."De verantwoordelijken hebben zich geen moment bekommerd om de schadelijke gevolgen die dit kan hebben op de kwetsbare betrokkenen."Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland is geschokt door de inhoud van de publicaties van De Telegraaf over het gezin in Ruinerwold, dat jarenlang afgezonderd leefde. De Telegraaf publiceerde details over de manier waarop het gezin in Ruinerwold leefde en baseerde zich op stukken uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie. De krant schreef onder andere dat verdachte Gerrit Jan van D., de vader van het gezin, de kinderen sloeg en opsloot in een hondenhok. "Het is onbegrijpelijk dat besloten is tot het lekken en het publiceren van de stukken, gezien de gevoeligheid van de informatie", zegt hoofdofficier Greive. "De slachtoffers hebben in vertrouwelijkheid hun verhaal gedaan. Ik ben echt verontwaardigd over het blijkbaar bewuste besluit het dossier te lekken en door dit niveau van berichtgeving.”De hoofdredactie van De Telegraaf zegt verbaasd te zijn over de emotionele reactie van het Openbaar Ministerie. Hoofdredacteur Paul Jansen stelt dat het OM zelf met specifieke informatie kwam over het seksueel misbruik. „Om ons dan te verwijten dat slachtoffers opnieuw worden geslachtofferd is grotesk."