Mooi Wark-zanger bezingt boerenleven: 'Ploeg, mest, zaai, voer, melk, oogst en bewonder'

Het idee voor het nummer met de titel 'Niet zonder ons' komt van de vereniging De Boer als Gastheer uit Ommen. "We hebben een prachtig beroep. We zijn trotse boeren en dat willen we ook graag laten zien. Maar dan wel op een ludieke manier. En zo kwamen we op het idee om een lied te maken", zegt Marianne Blekkenhorst van de vereniging."Het is een turbulente tijd en we merken als boeren dat het beeld over ons niet altijd klopt. We nodigen mensen graag uit om langs te komen op de boerderij en te kijken hoe wij ons werk doen. We zorgen goed voor onze dieren, onderhouden het landschap en maken prima producten", aldus Blekkenhorst, zelf boerin op een biologisch melkveebedrijf.Met het lied wil de vereniging niet te veel de nadruk leggen op alle onrust die momenteel heerst in de sector. "Die crisis overvalt ons een beetje", vertelt Blekkenhorst. "Voordat het woord ‘stikstofcrisis’ werd uitgevonden, hadden wij het lied al klaar. Het is geen protestnummer, al zit er wel een kritische noot in."Het nummer is geschreven door Bert Nonkes uit Hardenberg. "Hij vond de klassieker van Shaffy een mooie kapstok voor de kernwoorden die wij graag terug wilden horen. Het heeft een mooi refrein en is natuurlijk heel bekend. Het lied blijft hangen, misschien wel tot vervelens toe", geeft Blekkenhorst toe.Als vocalist werd gekozen voor Mooi Wark-boegbeeld Koops. "Toen alles was opgenomen en afgemonteerd, waren de muzikanten er eigenlijk wel over uit dat bij dit lied een rauwe en karakteristieke stem past", legt Blekkenhorst uit. "Het moest een boost krijgen. Toen kwamen ze uit bij Bert Koops."Blekkenhorst hoopt dat de bijbehorende clip, met fragmenten uit bedrijfsfilms van verschillende agrarische ondernemers viraal gaat op social media. "Dat gaat momenteel al heel goed. Maar we krijgen vooral kippenvel van de mooie reacties. Dit is echt een actie waar we als boeren aan toe zijn. We willen de moeilijkheden even aan de kant zetten en verbindend bezig zijn. Dat valt op dit moment heel erg goed."