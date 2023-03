Staat van Drenthe: Vergunning NAM voor afvalwaterinjectieplan bijna de deur uit

Wat gaat er dan precies die Drentse bodem in? Vroemen: "99,98 procent is zout water. Dan zitten er nog twee andere dingen in. Chemicaliën, giftige stoffen, die uit de bodem komen, dat is 0,01 procent. Die zaten al in de bodem en stop je dus terug. En de andere 0,01 procent zijn stoffen die de NAM toevoegt. Dat zijn chemicaliën om bacteriegroei en roest te voorkomen."

Het water wordt drie kilometer onder de grond gestopt. "Dagelijks pompen we dan 3 miljoen liter afvalwater onder het gasveld."

In de conceptvergunning staat dat de NAM dit wil doen tot 2040. "Dat sluit redelijk aan op de energietransitie die dan wel zover doorgevoerd moet zijn dat Nederland de olie niet meer nodig heeft." Dit levert geld op, veel geld. "Je hebt het dan over drie à vier ton per dag. Daar gaan de kosten nog wel vanaf."

Anders dan in Twente

Tot voor kort ging dat afvalwater via een oude gasleiding naar lege gasvelden in Twente. Na een reeks incidenten zoals een lekkende transportleiding, een scheur in een buitenbuis diep onder de grond en een verhoogde concentratie tolueen in het afvalwater komt de NAM onder verscherpt toezicht te staan. Ook protesteerden inwoners jarenlang. In december 2021 zette de NAM daarom het injecteren in Twente stop.