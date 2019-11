Berend Botje: zeeheld?

Lodewijk van Heiden (1773 - 1850) was een zeeheld van de Russische marine. Hij was een van de admiraals die een geallieerde vloot naar de overwinning leidde op de Turken in 1827 tijdens de Slag van Navarino. Dit was een beslissende slag tijdens de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog.

Op Tjak

Het eerste beeld van Berend Botje is een afgietsel van een beeld van de zeeheld, dat op de Brink staat. Om een einde te maken aan het vandalisme, is dit werk 'hufterproof'. "Het beeld is verankerd en het is gemaakt van twee centimeter dik staal. Dat breek je niet af en dat buig je niet om", duidt Janhenk Kuiper, hoofd gemeentewerken van de gemeente Tynaarlo.Op de Stationsweg in het zuiden van het dorp vind je de rotonde, die in 2007 is aangelegd. Net als andere rotonden in de gemeente zou dit beeld een 'uniek ontwerp' krijgen, maar daar was destijds geen tijd voor, zegt Kuiper. Voordat het afgietsel werd geplaatst, werd besloten om het te vullen met klinkers en acht hekjes die je ook in Zuidlaren vindt. "Zo paste het naadloos in het dorp."Sinds 2017 is gewerkt aan het huidige beeld, waarvan het ontwerp op afbeeldingen van de admiraal is gebaseerd. Het is bewust rond gemaakt. Daardoor is er in het midden ruimte voor een kerstboom tijdens de feestdagen en een vlaggenmast de rest van het jaar. De opening zal verder worden gevuld met bloemen.Het kunstwerk bestaat uit cortenstaal. Een bijzonder materiaal, zegt hij. "Dit staal gaat roesten en gaat een laagje vormen. Dat zorgt ervoor dat de rest van het staal geconserveerd wordt."Kuiper vindt het een mooi beeld, dat bij het dorp hoort. "Berend Botje is Zuidlaren en Zuidlaren is Berend Botje."