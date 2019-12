Vogelkijkhut afgesloten vanwege overwinterende vleermuizen

In de gang van de vogelkijkhut zijn vorige winter voor het eerst overwinterende vleermuizen waargenomen. De vleermuizenwerkgroep Drenthe zag van de baardvleermuis, de franjestaart en de gewone grootoorvleermuis een stuk of tien exemplaren. Vaak is het zo dat vleermuizen het jaar erop in grotere getale de overwinterplek opzoeken. Hoogstwaarschijnlijk is de gang van de vogelkijkhut een overwinteringsplek in ontwikkeling waarvan de aantallen de komende winters gaan toenemen.De vogelkijkhut gaat nu op slot omdat bezoekers en mogelijke vleermuis-spotters een risico vormen voor de vleermuizen. Vleermuizen mogen tijdens de winterslaap niet gestoord worden. Als ze ontwaken uit de winterslaap verhoogt de lichaamstemperatuur van het diertje, waar kostbare energie voor nodig is. Dat leidt tot aantasting van de vetreserves voor de koude periode, wat vaak dodelijk is.Alleen onder begeleiding van een gids van Het Drentse Landschap is een bezoek van de hut mogelijk. De gids zal samen met de bezoekers de gang passeren in stilte en zonder te blijven staan. Het zoeken naar of laten zien van de vleermuizen is verboden.