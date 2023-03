Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Het voorjaar is aangebroken, het weer valt iewat tegen, maar dat mag de pret niet drukken. Er valt weer van alles te beleven in Drenthe dit weekend. Bekijk in het overzicht waar je kan motorrijden, lammetjes aaien en tomaten plukken.

Fashion Festival Assen

Assen is zaterdag het middelpunt van mode tijdens het Fashion Festival Assen, waardoor onze provinciehoofdstad tijdelijk even tot de modehoofdstad van Nederland wordt omgedoopt. "Een bekend concept in een nieuw jasje", schrijft de organisatie.

Op het Koopmansplein worden vier modeshows gelopen en is het mogelijk je te laten masseren, persoonlijk stijladvies te ontvangen en 'unieke pumps' te bekijken. En: parkeren doe je tot 17.00 uur gratis in de parkeergarages in de Asser binnenstad.

Steun FC Emmen in cruciale degradatiekraker

FC Emmen speelt zaterdagavond een cruciale degradatiekraker tegen SC Cambuur in Leeuwarden. De Emmenaren kunnen de Friese concurrent een genadeklap toebrengen en zelf belangrijke punten halen voor handhaving in de eredivisie. Omdat de Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma heeft besloten dat uitsupporters geweerd worden, kijken alle Emmen-supporters de wedstrijd noodgedwongen buiten het stadion. Maar: de ploeg van Dick Lukkien steunen kan nog wel, maar dit keer vóór vertrek.

Supportersvereniging Brigata Fanatico schrijft: "We verzamelen om 15.00 uur bij het stadion en iedereen is welkom uiteraard. We gaan er achter staan met z'n allen. We laten ons zien voor ons mooie rood wit. We mogen dan wel niet heen maar we kunnen ons wel laten horen! Neem al je feestelijke benodigdheden mee!"